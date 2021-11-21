Галерея ⟩ Президент Алар Карис ознакомился с ходом установки заграждений на границе

Вместе с гендиректором Департамента полиции и погранохраны Эльмаром Вахером и командующим Силами обороны Мартином Херемом президент прошел по приграничной территории и ознакомился с рабочим процессом и ситуацией на границе, сообщила в воскресенье BNS пресс-служба Лыунаской префектуры.

«Закрытая временными заграждениями территория становится с каждым часом все обширнее как в юго-восточном углу, так и близ Нарвы. Опасности миграционного прессинга на нашей границе нет, и со своими задачами граница справляется, однако установка дополнительных заграждений помогает еще лучше обеспечивать безопасность жизни в Эстонии», - написала Лыунаская префектура в социальных сетях.