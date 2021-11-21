Сын пресс-секретаря Кремля опубликовал пост о страсти к опасному вождению. Песков говорит, что его написал кто-то другой
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что его сын перепостил у себя в "Инстаграме" чужой пост об опасной езде, а сам он не управляет автомобилем.
В воскресенье в "Инстаграме" 17-летнего Мики Пескова появился пост о крупной аварии на Кутузовском проспекте со смертельным исходом, произошедшей накануне.
"Такая странная психологическая фигня: каждый раз, когда вижу аварию или тем более разбивается кто-то из знакомых, я каждый раз обещаю себе ездить с головой и не гонять, но проходит два-три дня, и начинается опять то же самое", - говорилось в публикации.
Пост завершался словами: "Я и все остальные, кто был знаком с этим человеком, продолжат гонять, но все же я надеюсь, что эта ситуация кого-то все-таки чему-то научит".
Публикация вызвала большой резонанс, в социальных сетях ее расценили как признание сына пресс-секретаря Кремля в систематических нарушениях ПДД, в том числе вождении до достижения совершеннолетия.
Сам пресс-секретарь президента Песков заявил, что автором этого сообщения был не его сын.
"Он не ездит! Это он у себя опубликовал чужой пост! Перепост", - сказал Песков РИА Новости.
В субботу на Кутузовском проспекте в Москве столкнулись два автомобиля, в них врезался еще один. За рулем BMW, которое предположительно стало виновником аварии, был автоблогер Саид Губденский, он погиб, его пассажир был госпитализирован и скончался в больнице.
"Двадцативосьмилетний мужчина, управлявший BMW, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД РФ, в том числе в Москве и лишался права управления транспортным средством", - заявили в прокуратуре Москвы.
Губденский неоднократно публиковал видеоролики, на которых демонстрировал опасное вождение, а также ездил на автомобиле без номерных знаков.