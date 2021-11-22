Попов: таблетки от ковида будут стоить от 30 до 700 евро за упаковку
- Нельзя сказать, что препарат абсолютно безвреден
- Новые таблетки – это прорыв, но не панацея от коронавируса
- Я не вижу себя на посту министра социальных дел
- Решения о сроках действия сертификатов до сих пор нет
- Неофициально переболевших можно признать переболевшими
В Эстонию вот-вот поступят лекарства нового поколения. Спасут ли ситуацию таблетки от ковида? Как это ударит по вакцинации, и без того проходящей ни шатко ни валко?