Попов: таблетки от ковида будут стоить от 30 до 700 евро за упаковку

– Почему препарат не станет товаром массового потребления? Причины – медицинские или экономические: таблеток просто не хватит на всех?

– Здесь есть и медицинские причины.

Нельзя сказать, что эти препараты абсолютно безвредны.

Согласно исследованиям, частота побочных эффектов – в два раза выше, чем в группе плацебо.

Я бы хотел, чтобы у людей не возникло ощущения, что это панацея. Весь мир не будет спасен сразу.

Причина в том, что болеют очень многие и необходимость в препаратах может оказаться слишком высокой.

Очевидно, что в первое время будет дефицит производства, даже несмотря на то, что практически сразу появятся генерики.

И здесь надо четко понимать, что данные препараты предназначены не для профилактики ковида, а для лечения последствий, когда человек уже заболел и распространяет вирус.

Ключевой фактор в предотвращении распространения коронавируса – это вакцинация.

– Лекарства от ковида, разумеется, нужны, но как это ударит по и без того не слишком бодрой вакцинации?

– Эти лекарства появятся в тот момент, когда большая часть населения будет уже вакцинирована. Если сейчас добавить к привитым всех переболевших, то получится, что 70-80% населения имеют защиту. И вакцинация еще продолжается.

– Что выгоднее фирмам коммерчески: производить вакцины или лекарства? Считается, что вакцина не дает перспективы зарабатывать долго…

– Условно говоря, заканчиваются люди, которых нужно вакцинировать. При этом мы видим, что возникла необходимость в третьей дозе и, боюсь, что возникнет и в четвертой.

Думаю, что все должны быть готовы к ревакцинации.

Всегда есть определенные риски, потому что фирмы активно продвигают те препараты, на которых можно заработать. Однако в ситуации, когда нужно сохранить как можно больше жизней, медики используют все имеющиеся возможности: и вакцины, и препараты.

– Что нужно сделать, чтобы догнать по темпам вакцинации соседей – Финляндию и Латвию?

– Хорошо работают такие методы, как страх перед болезнью и смертью. Немалое значение имеют и преференции, которые получают привитые люди, имея на руках ковид-паспорт.

– То есть, ограничительные меры для непривитых, по вашему мнению, нужно продолжать усиливать?

– Думаю, что постепенно все начнут понимать пользу вакцинации.

– Почему Финляндии лучше удалось убедить свое население в необходимости вакцинироваться?

– Думаю, что это более дисциплинированный народ, который привык доверять своему правительству и системе здравоохранения. К сожалению, Эстонии этого пока добиться не удалось.

– А вам еще не предлагали пост министра социальных дел?

– Не предлагали. Как беспартийный человек я не стремлюсь к партийной карьере.

Я не вижу себя на посту министра, поскольку занимаюсь интересной работой в больнице.

– Сейчас, когда встал вопрос о бустерной дозе, или ревакцинации, хочется понять, когда же будет четко установлен срок окончания действия предыдущих ковид-сертификатов?