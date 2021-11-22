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  • Попов: таблетки от ковида будут стоить от 30 до 700 евро за упаковку
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Попов: таблетки от ковида будут стоить от 30 до 700 евро за упаковку

  • Нельзя сказать, что препарат абсолютно безвреден
  • Новые таблетки – это прорыв, но не панацея от коронавируса
  • Я не вижу себя на посту министра социальных дел
  • Решения о сроках действия сертификатов до сих пор нет
  • Неофициально переболевших можно признать переболевшими

В Эстонию вот-вот поступят лекарства нового поколения. Спасут ли ситуацию таблетки от ковида? Как это ударит по вакцинации, и без того проходящей ни шатко ни валко?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов.

Выдержки из беседы:

– Анонсировано, что в Эстонию вот-вот поступят таблетки от ковида. Когда же?

– На всякий случай я не был бы столь оптимистичен, что вот-вот поступят. Европейскому агентству по лекарствам еще нужно будет признать и проверить эти таблетки на эффективность и безопасность, и только после этого будут заключены договоры и можно будет ожидать поступления лекарства. Даты назывались разные – не только конец декабря-начало января, но и первый квартал следующего года.

– О каких препаратах мы говорим?

– Нам известно о двух, которые могут появиться ближайшее время в Эстонии: молнупиравир компании Merck и комплексный препарат «Пакславид» корпорации Pfizer. Эти препараты подавляют синтез вирусов в организме и имеют разную эффективность. На основании имеющихся данных, самая высокая эффективность у препарата «Пакславид» – около 89% эффективности по предотвращению госпитализации и смертности, если начать лечение в первые три дня после появления симптомов. Эффективность молнупиравира – менее 50%.

– Сообщалось, что одобренный к применению в Великобритании молнупиравир изначально задумывался как лекарство от гриппа. Получается, что мы имеем дело с модифицированным вариантом таблеток от гриппа?

– Препарат эффективен и против вируса Эбола, и против гриппа. Это довольно типичная история. Препарат, задуманный как антивирусное лекарство, оказывается эффективен при различных заболеваниях.

– Можно ли эти препараты назвать прорывом в борьбе с пандемией?

– Мне хотелось бы на это надеяться.

Это прорыв уже хотя бы потому, что эти препараты можно принимать в виде таблеток.

3

Все предыдущие лекарства можно было использовать только внутривенно, то есть они не подходили для массового потребления.

Скорее всего, цена таблеток от ковида будет высокой: от 30 до 700 евро за упаковку.

3

Именно о таких цифрах идет речь. Для более бедных стран и более развитых экономик цена будет разной.

– У Эстонии есть шанс получить упаковку за 30 евро?

– Очень надеюсь, что государство будет субсидировать этот процесс, и людям не придется платить полную стоимость.

Кроме того, эти препараты практически сразу будут выпускать в виде генериков (более дешевых аналогов прим. ред.).

3

– Так что же будет закупать Эстония – дорогие оригиналы или более дешевые аналоги?

– Понятия не имею. За этот вопрос отвечает Департамент здоровья и Минсоцдел.

– Насколько вероятно, что Эстонии придется заплатить самую высокую цену на этот препарат?

– Мы члены ЕС, поэтому не могу исключать ни одного сценария.

– Будут ли эти таблетки доступны в аптеках для всех? Или данный препарат не станет товаром массового потребления?

– Думаю, что на этот рецептурный препарат смогут рассчитывать в первую очередь группы риска.

3

Препарат предназначен для амбулаторного лечения, чтобы предотвращать тяжелые последствия.

Очень важно, чтобы лечение началось в первые трое суток.

3

– Почему препарат не станет товаром массового потребления? Причины – медицинские или экономические: таблеток просто не хватит на всех?

– Здесь есть и медицинские причины.

Нельзя сказать, что эти препараты абсолютно безвредны.

3

Согласно исследованиям, частота побочных эффектов – в два раза выше, чем в группе плацебо.

Я бы хотел, чтобы у людей не возникло ощущения, что это панацея. Весь мир не будет спасен сразу.

3

Причина в том, что болеют очень многие и необходимость в препаратах может оказаться слишком высокой.

Очевидно, что в первое время будет дефицит производства, даже несмотря на то, что практически сразу появятся генерики.

3

И здесь надо четко понимать, что данные препараты предназначены не для профилактики ковида, а для лечения последствий, когда человек уже заболел и распространяет вирус.

Ключевой фактор в предотвращении распространения коронавируса – это вакцинация.

3

– Лекарства от ковида, разумеется, нужны, но как это ударит по и без того не слишком бодрой вакцинации?

– Эти лекарства появятся в тот момент, когда большая часть населения будет уже вакцинирована. Если сейчас добавить к привитым всех переболевших, то получится, что 70-80% населения имеют защиту. И вакцинация еще продолжается.

– Что выгоднее фирмам коммерчески: производить вакцины или лекарства? Считается, что вакцина не дает перспективы зарабатывать долго…

– Условно говоря, заканчиваются люди, которых нужно вакцинировать. При этом мы видим, что возникла необходимость в третьей дозе и, боюсь, что возникнет и в четвертой.

Думаю, что все должны быть готовы к ревакцинации.

3

Всегда есть определенные риски, потому что фирмы активно продвигают те препараты, на которых можно заработать. Однако в ситуации, когда нужно сохранить как можно больше жизней, медики используют все имеющиеся возможности: и вакцины, и препараты.

– Что нужно сделать, чтобы догнать по темпам вакцинации соседей – Финляндию и Латвию?

– Хорошо работают такие методы, как страх перед болезнью и смертью. Немалое значение имеют и преференции, которые получают привитые люди, имея на руках ковид-паспорт.

– То есть, ограничительные меры для непривитых, по вашему мнению, нужно продолжать усиливать?

– Думаю, что постепенно все начнут понимать пользу вакцинации.

– Почему Финляндии лучше удалось убедить свое население в необходимости вакцинироваться?

– Думаю, что это более дисциплинированный народ, который привык доверять своему правительству и системе здравоохранения. К сожалению, Эстонии этого пока добиться не удалось.

– А вам еще не предлагали пост министра социальных дел?

– Не предлагали. Как беспартийный человек я не стремлюсь к партийной карьере.

Я не вижу себя на посту министра, поскольку занимаюсь интересной работой в больнице.

3

– Сейчас, когда встал вопрос о бустерной дозе, или ревакцинации, хочется понять, когда же будет четко установлен срок окончания действия предыдущих ковид-сертификатов?

– Я сам очень хотел бы знать ответ на этот вопрос. Тут следует обращаться в комиссию по иммунопрофилактике. С одной стороны, это медицинский вопрос: как долго длится защита? С другой стороны – это политический вопрос.

Ответа насчет срока действия сертификатов до сих пор нет.

3

– Зачем же нам эксперты, научный совет?

– Хороший вопрос. Считаю, что им нужно обратить внимание на исследования, проведенные в Израиле и в Эстонии, и на их основании принять решение о сроке действия сертификатов.

Надеюсь, что эксперты и ученые в ближайшее время соберутся с мыслями и дадут обществу четкий сигнал и конкретные инструкции.

3

– Что касается неофициально переболевших, то не опасно ли вакцинировать людей с высоким уровнем антител, если у них есть соответствующая справка? Не снизит ли вакцина их иммунитет?

– При любой вакцинации могут встречаться побочные эффекты. Было бы хорошо не перегружать нашу систему дополнительными исследованиями. Но если люди знают, что они точно переболели или, по всей видимости, переболели и имеют на руках положительный тест на антитела, необходимо отметить в истории болезни этот диагноз.

Часть врачей пользуются такой возможностью, часть – нет.

3

– В любом случае, у врачей есть такое право: неофициально переболевшего зарегистрировать как переболевшего?

– В принципе есть. Думаю, что это было бы справедливо и правильно. Есть даже соответствующая рекомендация комиссии по иммунопрофилактике.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: таблетки от ковида – удар по вакцинации? ФОТО: Mihkel Maripuu
  • Когда в Эстонию поступят препараты нового поколения? Кто получит таблетки в первую очередь? Будут ли они доступны в аптеках? 
  • Станет ли новый препарат товаром массового потребления?
  • Что эффективнее в борьбе с коронавирусом: таблетки или вакцина?
  • Что выгоднее фирмам-производителям: делать вакцину или лекарства?
  • Таблетки от коронавируса – это победа в борьбе с пандемией?
  • Как догнать по темпам вакцинации соседей – Финляндию и Латвию?
  • Когда будет четко установлен срок действия ковид-паспортов?
  • Не опасно ли для людей с высоким уровнем антител, т.е. неофициально переболевшим, вакцинироваться?

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