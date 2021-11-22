Студия Postimees: таблетки от ковида – удар по вакцинации?13:00
В Эстонию вот-вот поступят лекарства нового поколения. Спасут ли ситуацию таблетки от ковида? Как это ударит по и без того нешаткой вакцинации?
В Эстонию вот-вот поступят лекарства нового поколения. Спасут ли ситуацию таблетки от ковида? Как это ударит по и без того нешаткой вакцинации?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов. Смотрите прямое включение в 13:00!