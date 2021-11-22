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Студия Postimees: таблетки от ковида – удар по вакцинации?
13:00

В Эстонию вот-вот поступят лекарства нового поколения. Спасут ли ситуацию таблетки от ковида? Как это ударит по и без того нешаткой вакцинации?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов. Смотрите прямое включение в 13:00!

  • Когда в Эстонию поступят препараты нового поколения? Кто получит таблетки в первую очередь? Будут ли они доступны в аптеках? 
  • Станет ли новый препарат товаром массового потребления?
  • Что эффективнее в борьбе с коронавирусом: таблетки или вакцина?
  • Что выгоднее фирмам-производителям: делать вакцину или лекарства?
  • Таблетки от коронавируса – это победа в борьбе с пандемией?
  • Как догнать по темпам вакцинации соседей – Финляндию и Латвию?
  • Когда будет четко установлен срок действия ковид-паспортов?
  • Не опасно ли для людей с высоким уровнем антител, т.е. неофициально переболевшим, вакцинироваться?

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