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«Мамочка, они хотели меня убить!»

Дхана из Выхма впервые предстала перед судом в 17 лет. Ее обвиняли в избиении. ФОТО: Illustratsioon: Liina Õun

«Один год, два месяца и три дня», - повторила на проведенном в Курессааре видеозаседании 19-летняя Дхана Аус назначенное ей за насилие наказание.

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В тот момент девушка находилась уже несколько месяцев в Таллиннской тюрьме, будучи обвиняемой в трех совершенных летом насильственных преступлениях. «Понятно, что сейчас вы останетесь отбывать наказание в тюрьме?» - спросил судья на прошедшем 3 ноября заседании. «Да», - ответила Дхана, которой проведет за решеткой еще восемь месяцев, рассказывает Postimees.

Никакой ерунды во время испытательного срока

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