«Мамочка, они хотели меня убить!»

В тот момент девушка находилась уже несколько месяцев в Таллиннской тюрьме, будучи обвиняемой в трех совершенных летом насильственных преступлениях. «Понятно, что сейчас вы останетесь отбывать наказание в тюрьме?» - спросил судья на прошедшем 3 ноября заседании. «Да», - ответила Дхана, которой проведет за решеткой еще восемь месяцев, рассказывает Postimees.