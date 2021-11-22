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  • Команда из Маарду вышла в высшую лигу чемпионата Эстонии по футболу

Команда из Маарду вышла в высшую лигу чемпионата Эстонии по футболу

Городская команда Маарду. ФОТО: Maardu Linnameeskond/Facebook.

Городская команда Маарду, сыграв в последнем туре вничью (1:1) с таллиннским "Калевом", завоевала путевку в высшую лигу чемпионата Эстонии по футболу.

До матча маардусцы, игравшие на своем поле, имели на два очка больше, чем "Калев", поэтому столичных футболистов устраивала только победа, пишет Rus.ERR.

На 50-й минуте Виталий Гусев вывел команду из Маарду вперед, но удержать преимущество было непросто, ведь с 61-й минуты хозяева играли вдесятером - за вторую желтую карточку был удален Климентий Болдырев.

На восьмой добавленной минуте калевцы смогли сравнять счет. Всего судья добавил к основному времени поединка 10 минут.

И все же маардусцы выстояли и добились выхода в высшую лигу, в которой ранее играли всего один год - 2019-й.

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