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  • В США внедорожник въехал в рождественский парад: пятеро погибших и 40 пострадавших

Фото с места происшествия ⟩ В США внедорожник въехал в рождественский парад: пятеро погибших и 40 пострадавших

Спасатели и полиция на месте просишествия. ФОТО: Mike De Sisti/MilwauMike De Sisti/Milwaukee Journal-Sentinel via AP/Scanpix

Внедорожник прорвал полицейские ограждения и врезался в участников рождественского парад в американском штате Висконсин.

Во время предпраздничного шествия в пригороде Милуоки - городке Уокешо - по уточненным данным, погибли не менее пяти человек, еще свыше 40 получили травмы различной степени тяжести, пишет DW.

Кадр видео, на котором запечатлено, как красный автомобиль летит в сторону рождественского парада. Через считанные секунды машина врежется в толпу.  ФОТО: EPA/CITY OF WAUKESHA / HANDOUT/Scanpix

Как сообщила городская полиция, среди пострадавших есть дети. Глава полиции Дэн Томпсон заявил, что расследование продолжается, уже обнаружены автомобиль и подозреваемый, он задержан. Подробности произошедшего обещают раскрыть на следующем брифинге.

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