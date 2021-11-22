Фото с места происшествия ⟩ В США внедорожник въехал в рождественский парад: пятеро погибших и 40 пострадавших
Внедорожник прорвал полицейские ограждения и врезался в участников рождественского парад в американском штате Висконсин.
Внедорожник прорвал полицейские ограждения и врезался в участников рождественского парад в американском штате Висконсин.
Во время предпраздничного шествия в пригороде Милуоки - городке Уокешо - по уточненным данным, погибли не менее пяти человек, еще свыше 40 получили травмы различной степени тяжести, пишет DW.
Как сообщила городская полиция, среди пострадавших есть дети. Глава полиции Дэн Томпсон заявил, что расследование продолжается, уже обнаружены автомобиль и подозреваемый, он задержан. Подробности произошедшего обещают раскрыть на следующем брифинге.
Photos appear to show the red SUV involved in the Waukesha Holiday Parade incident. Follow updates here: https://t.co/sjcTvuk2Du pic.twitter.com/hfN0avE9Hp— CBS 58 News (@CBS58) November 22, 2021