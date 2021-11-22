Большинство отложенных из-за коронавируса плановых операций будут проведены до конца года

Решение больниц сократить плановое стационарное лечение в то же время повысило доступность амбулаторной помощи, поскольку у врачей было больше времени для обычных визитов, следует из данных Кассы здоровья (бывшая Больничная касса). Больницы отложили только те процедуры, которые было возможно перенести. Люди, состояние здоровья которых ухудшилось бы в случае задержки лечения, в больницы попали.

Руководитель отдела партнерских отношений Кассы здоровья Марко Тяхнас сообщил ERR, что в периоды между волнами коронавируса большинство отложенных операций все же удалось провести и в первую, и вторую, и третью волну, тем не менее к концу весенней волны планового лечения ожидали тысячи человек. "Откладывались операции и процедуры, которые можно было отложить, летом медработники приложили усилия и смогли сделать большую часть этой работы", – заверил Тяхнас.

Плановые процедуры пришлось снова приостановить во время осенней волны, поскольку желаемый уровень вакцинации достигнут не был и больницы оказались переполнены, в основном непривитыми пациентами.

"В Северной Эстонии ситуация улучшилась, плановую работу можно проводить практически в полном объеме. В Южной Эстонии люди еще ждут, но, надеемся, к концу года основная часть процедур будет сделана, – сообщил представитель Кассы здоровья, признав, что некоторым пациентам придется потерпеть до следующего года. – Например, пациентам в Южной Эстонии, которые ожидают операций на колене или бедре".

Из-за пациентов с коронавирусом лечение было в основном приостановлено в области хирургии. "Причина в том, что после серьезных операций человеку требуется лечение в палате, а иногда в интенсиве. Эти палаты были заняты невакцинированными пациентами. Операции можно было бы провести, врачи и персонал для этого есть, но людей после операции было бы некуда положить", – разъяснил Тяхнас.