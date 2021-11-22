На Тартуском шоссе в Таллинне столкнулись трамвай и легковушка

В полицию информация об аварии поступила в 7:22. По первоначальным данным, на Тартуском шоссе легковой автомобиль выехал наперерез трамваю. Так произошло столкновение.

В ДТП никто не пострадал, но трамвайное движение по направлению в Ласнамяэ и Кесклинн было нарушено.