За сутки в Эстонии скончались 11 человек с коронавирусом

Среди новых заразившихся 265 человек не были вакцинированы, а 138 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 22 ноября в больницах находится 445 пациентов с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждается 362 человека, из которых 276 человек (76,3%) не были вакцинированы, у 86 человек (23,7%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 33 новые истории болезни. Скончались 11 человекм с коронавирусом: 59-летний мужчина, 66-летний мужчина, 71-летняя женщина, 77-летняя женщина, 79-летняя женщина, 80-летний мужчина, 81-летняя женщина, 82-летний мужчина, 83-летний мужчина, 84-летний мужчина и 90-летняя женщина.

За сутки ввели 1496 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 399 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 145 351 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 58,7%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.