На шоссе Таллинн-Тарту автомобиль столкнулся с кабаном
В воскресенье, 21 ноября, вечером на шоссе Таллинн-Тарту в результате столкновения с автомобилем погиб кабан.
В воскресенье, 21 ноября, вечером на шоссе Таллинн-Тарту в результате столкновения с автомобилем погиб кабан.
Вчера в 17.52 спасатели отправились на 137-й километр шоссе Таллинн-Тарту в деревне Пиккнурме волости Пыльтсамаа, где произошло ДТП с участием автомобиля и кабана, сообщает пресс-служба Лыунаского спасательного центра.
Спасатели обеспечили пожарную безопасность и очистили дорогу от вытекшей жидкости. Кабан умер в результате столкновения.