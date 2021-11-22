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  • На шоссе Таллинн-Тарту автомобиль столкнулся с кабаном

На шоссе Таллинн-Тарту автомобиль столкнулся с кабаном

Автомобиль после столкновения с кабаном. ФОТО: Lõuna päästekeskus

В воскресенье, 21 ноября, вечером на шоссе Таллинн-Тарту в результате столкновения с автомобилем погиб кабан.

Вчера в 17.52 спасатели отправились на 137-й километр шоссе Таллинн-Тарту в деревне Пиккнурме волости Пыльтсамаа, где произошло ДТП с участием автомобиля и кабана, сообщает пресс-служба Лыунаского спасательного центра.

Спасатели обеспечили пожарную безопасность и очистили дорогу от вытекшей жидкости. Кабан умер в результате столкновения.

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