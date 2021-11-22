Пн, 22.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Парад и прием по случаю годовщины Эстонской Республики проведут в Таллинне

Парад и прием по случаю годовщины Эстонской Республики проведут в Таллинне

Парад в честь Дня независимости Эстонии на площади Вабадузе. ФОТО: Mihkel Maripuu

Парад в День независимости ЭР и президентский прием пройдут 24 февраля 2022 года в Таллинне, пишет rus.err.ee.

Военный парад Сил обороны Эстонии и союзников состоится на площади Вабадузе, праздничный концерт по случаю годовщины ЭР и президентский прием - в театре "Эстония", сообщили ERR в канцелярии президента.

Пока остается открытым вопрос, где действующий президент Алар Карис вручит государственные награды накануне годовщины республики.

В 2021 году парад был отменен из-за угрозы заражения COVID-19. Также 24 февраля не было традиционного президентского приема.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back