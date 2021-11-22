Парад и прием по случаю годовщины Эстонской Республики проведут в Таллинне
Парад в День независимости ЭР и президентский прием пройдут 24 февраля 2022 года в Таллинне, пишет rus.err.ee.
Парад в День независимости ЭР и президентский прием пройдут 24 февраля 2022 года в Таллинне, пишет rus.err.ee.
Военный парад Сил обороны Эстонии и союзников состоится на площади Вабадузе, праздничный концерт по случаю годовщины ЭР и президентский прием - в театре "Эстония", сообщили ERR в канцелярии президента.
Пока остается открытым вопрос, где действующий президент Алар Карис вручит государственные награды накануне годовщины республики.
В 2021 году парад был отменен из-за угрозы заражения COVID-19. Также 24 февраля не было традиционного президентского приема.