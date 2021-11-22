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  • Беларусь в конце ноября готовит авиарейс для возвращения беженцев на родину

Беларусь в конце ноября готовит авиарейс для возвращения беженцев на родину

Палаточный лагерь на границе Польши и Беларуси. ФОТО: Reuters / Scanpix

Беларусь готовит еще один вывозной рейс по возвращению беженцев на родину, заявил глава государства Александр Лукашенко в понедельник в Минске.

"Мы постараемся сделать все, чего захотят эти люди, беженцы. Их желания для нас закон. Хотят вернуться в Ирак, Сирию - вы видите, мы организовали рейс. Еще рейс готовим на конец месяца, если наберем этих людей", - цитирует Лукашенко госагентство БелТА.

Однако, по словам президента, беженцы в подавляющем большинстве стремятся в страны Евросоюза и не хотят возвращаться на родину.

"Мы будем говорить, требовать вместе с ними, чтобы их пропустили в Германию. Ведь сейчас уже открылось главное: они туда едут не только, чтобы нормально жить (это тоже, они хотят нормально жить), вопрос в воссоединении семей", - продолжил Лукашенко.

"Еще раз подчеркиваю откровенно: всех, кто хочет вернуться домой, мы будем возвращать домой. Тут у нас нет проблем. Кто хочет туда, мы будем поддерживать в их требованиях. Хотите в Германию, в Польшу, мы вас будем поддерживать", - сказал президент.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Белоруссию попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Евросоюз, но получают отказ.

Страны Балтии обвиняют власти Белоруссии в организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией". Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.

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