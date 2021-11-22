Эксперты назвали самые надежные автомобили в мире

Самыми надёжными автомобилями в мире признаны японские — бренды Lexus, Mazda, Toyota и Infiniti заняли первые четыре строчки. На другом полюсе — Lincoln, Tesla и Jeep. Абсолютным рекордсменом стал внедорожник Lexus GX с результатом 100 баллов, а наихудшую оценку владельцы дали Mercedes-Benz GLE — немецкий кроссовер набрал всего пять баллов, пишет Motor.

Аналитики Consumer Reports составляют ежегодный рейтинг на основе опросов американских автолюбителей с личными машинами не старше 20 лет.

Список формируется на основе субъективных мнений владельцев — респонденты сами перечисляют поломки, с которыми столкнулись в последний год, а затем в зависимости от серьезности дефекта формируется оценка надежности по 100-бальной шкале.

После прошлогоднего триумфа Mazda опустилась на вторую строчку, уступив Lexus один балл (76 против 75). Третье место за Toyota (71), в пятерку входят Infiniti (69) и Buick (66). Самыми проблемными брендами признаны Volkswagen (31), Genesis (30), Jeep (26), Tesla (25) и Lincoln (18).

Что касается моделей, то меньше всего нареканий к Lexus GX 460 (абсолютный рейтинг 100), Kia Niro EV (95), Toyota Prius (91-93), Cadillac XT5 (89) и Mazda MX-5 (88). Пятёрка самых ненадёжных автомобилей в 2021 году состоит из Chevrolet Corvette (13), Chevrolet Silverado (11), Ford Mustang (9), Ford Explorer (8) и Mercedes-Benz GLE (5).