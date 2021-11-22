На второй день жизни Никита потерял 50 сантиметров кишки: теперь мальчику с тяжелым заболеванием нужно дорогое лекарство
У Никиты диагностировали редкое генетическое заболевание - кистозный фиброз, когда ему было всего четыре месяца. Мальчик родился недоношенным и у него сразу возникли проблемы со здоровьем. Уже на второй день жизни из-за кишечной непроходимости ему сделали операцию, в ходе которой удалили 50 сантиметров кишки. Маленький отважный мальчик боролся за свою жизнь в отделении интенсивной терапии и первые два месяца жизни провел в больнице. И в дальнейшем больница была ему словно второй дом.