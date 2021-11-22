На второй день жизни Никита потерял 50 сантиметров кишки: теперь мальчику с тяжелым заболеванием нужно дорогое лекарство

Никита, которому сейчас 15 лет, выглядит обычным молодым человеком, и на первый взгляд даже не подумаешь, что у него серьезное заболевание. Единственное, что выдает, что не все в порядке, это его комплекция - Никита немного ниже и худее своих сверстников, пишет Postimees.

На самом деле, Никита нуждался в лечении с рождения, и ему приходилось проводить долгие недели и месяцы в детской больнице, чтобы контролировать болезнь и облегчить связанное с ней состояние. Болезнь протекала тяжело, мальчик всю жизнь страдал от затрудненного дыхания, воспаления легких и кишечных проблем. Он перенес несколько операций, когда еще был новорожденным, так и позже. Несколько лет назад из-за болезни он снова попал в отделение интенсивной терапии.

Новое направление в лечении кистозного фиброза

В лечении кистозного фиброза было разработано совершенно новое направление, которое дало очень хорошие результаты при лечении этого заболевания в других частях мира. Стоимость нового лекарства составляет около 256 000 евро в год, и Больничная касса не возмещает стоимость лекарства. Семья Никиты и его лечащий врач обратились за помощью в Фонд поддержки Таллиннской детской больницы, надеясь, что отзывчивые жители Эстонии помогут компенсировать стоимость лечения Никиты.

«Никита - первый ребенок в Эстонии, который получит новую тройную терапию кистозного фиброза, и мы искренне надеемся, что это лечение подействует, - сказала лечащий врач Никиты доктор Урве Путник. - Новые препараты от кистозного фиброза работают только для пациентов с определенными комбинациями генов, и существуют возрастные ограничения. Идея лекарств состоит в том, что они корректируют причину симптомов заболевания, или дефектный хлорный канал из-за генетической ошибки. Если лечение Никиты окажется успешным, мы, возможно, постепенно сможем начать помогать и другим детям с кистозным фиброзом, и мы надеемся, что в какой-то момент в Эстонии эти препараты станут частью схемы лечения пациентов с кистозным фиброзом».

«В Эстонии около 60 человек с диагнозом кистозный фиброз, 27 пациентов с этим заболеванием среди пациентов Таллиннской детской больницы, - уточняет заведующая службой аллергологии Таллиннской детской больницы Сильви Пладо. - Конечно, мы хотели бы помочь всем детям и взрослым, которым подходит это лекарство, но сейчас мы можем двигаться вперед шаг за шагом. Мы обратились в фонд поддержки за помощью для Никиты, поскольку для контроля его болезни срочно требуется дополнительный шаг, и его комбинация генов подходит для этого лечения. Применение лекарства требует предельной точности - лекарство нужно принимать регулярно в определенное время каждый день, иначе оно не подействует. Мы считаем, что в случае Никиты оно сработает».

Поддержка от семьи