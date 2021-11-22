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За неделю электроэнергия в Эстонии подорожала на 20%

Электроэнергия вновь дорожает. ФОТО: Elmo Riig

Средняя оптовая рыночная цена на электроэнергию в Литве на прошлой неделе по сравнению с предыдущей выросла на 1%, сообщает независимое предприятие электроснабжения Elektrum Lietuva.

С 15 по 21 ноября в ценовой зоне Литвы на бирже Nord Pool электроэнергия стоила 130,47 евро за мегаватт-час. В Эстонии электроэнергия подорожала на 20% до 116,61 евро, а в Латвии она подешевела на 2% до 125,35 евро за мегаватт-час.

"В Балтийских странах цены на электроэнергию шли в разных направлениях по причине планирующихся работ по надзору на линиях электропередачи высокого напряжения, которые обусловили колебания межгосударственных мощностей. Потоки энергии из шведской торговой зоны SE4 выросли на 68%, а из Финляндии они выросли всего на 2%, потоки из России были на 35% меньше, по сравнению с предыдущей неделей", – отметил в пресс-релизе глава отдела корпоративных клиентов Elektrum Lietuva Артурас Затулинас.

На минувшей неделе на бирже NordPool средняя цена снизилась на 18% до 60,97 евро за мегаватт-час.

За неделю потребление электроэнергии в Балтийских странах сократилось выросло на 1% и составило 567 гигаватт-часов. За этот период в странах Балтии было произведено 55% требующейся им электроэнергии.

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