За неделю электроэнергия в Эстонии подорожала на 20%

С 15 по 21 ноября в ценовой зоне Литвы на бирже Nord Pool электроэнергия стоила 130,47 евро за мегаватт-час. В Эстонии электроэнергия подорожала на 20% до 116,61 евро, а в Латвии она подешевела на 2% до 125,35 евро за мегаватт-час.

"В Балтийских странах цены на электроэнергию шли в разных направлениях по причине планирующихся работ по надзору на линиях электропередачи высокого напряжения, которые обусловили колебания межгосударственных мощностей. Потоки энергии из шведской торговой зоны SE4 выросли на 68%, а из Финляндии они выросли всего на 2%, потоки из России были на 35% меньше, по сравнению с предыдущей неделей", – отметил в пресс-релизе глава отдела корпоративных клиентов Elektrum Lietuva Артурас Затулинас.

На минувшей неделе на бирже NordPool средняя цена снизилась на 18% до 60,97 евро за мегаватт-час.