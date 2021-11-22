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  • Польский премьер считает миграционный кризис и цены на газ примерами гибридной войны
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Польский премьер считает миграционный кризис и цены на газ примерами гибридной войны

Газовая плита. ФОТО: Ants Liigus / Pärnu Postimees

У ЕС еще есть время для того, чтобы избежать катастрофы, связанной с новыми угрозами, полагает глава правительства Польши Матеуш Моравецкий.

"Европа столкнулась с новыми угрозами - миграционный кризис, кибератаки и манипуляция ценами на газ - это лишь примеры гибридной войны, начатой Минском и Москвой. Польша, Литва, Латвия и Эстония находятся на передовой этой атаки", - написал он в твиттере.

"Мы становимся свидетелями попытки изменения существующего порядка в сфере безопасности. Концентрация российских войск на украинской границе и шантаж в отношении Молдавии в газовой сфере - это тревожный сигнал для ЕС. Пока еще есть время, чтобы избежать катастрофы", - отметил глава правительства Польши.

"Я благодарю глав правительств Литвы, Латвии и Эстонии за единство. Мы остаемся едиными и солидарными. Это единственный путь для Европы", - подчеркнул Моравецкий.

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