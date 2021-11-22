Польский премьер считает миграционный кризис и цены на газ примерами гибридной войны

"Европа столкнулась с новыми угрозами - миграционный кризис, кибератаки и манипуляция ценами на газ - это лишь примеры гибридной войны, начатой Минском и Москвой. Польша, Литва, Латвия и Эстония находятся на передовой этой атаки", - написал он в твиттере.

"Мы становимся свидетелями попытки изменения существующего порядка в сфере безопасности. Концентрация российских войск на украинской границе и шантаж в отношении Молдавии в газовой сфере - это тревожный сигнал для ЕС. Пока еще есть время, чтобы избежать катастрофы", - отметил глава правительства Польши.