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  • Глава Минздрава Германии отверг обвинения в придерживании вакцины BioNTech

Глава Минздрава Германии отверг обвинения в придерживании вакцины BioNTech

Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан на фоне споров, достаточно ли у властей вакцин от коронавируса, отверг обвинения в том, что он сознательно придерживает самую популярную в ФРГ вакцину BioNTech для продвижения вакцины Moderna, у которой срок годности истекает в начале 2022 года. Он подчеркнул, что до конца года Германия располагает запасом в 50 млн доз mRNA-вакцин и что этого количества, по словам Шпана, достаточно, чтобы привить всех желающих, пишет Deutsche Welle.

Тем временем в Германии продолжает расти инфицированность населения коронавирусом SARS-CoV-2. Семидневный показатель заражаемости в среднем по стране на утро понедельника, 22 ноября, достиг пикового за все время значения - 386,5 случаев на 100 тысяч населения (днем ранее - 372,2), сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI).

За минувшие сутки в ФРГ зарегистрированы 30 643 новых заражений - на 7000 больше, чем неделей ранее. От последствий коронавирусной инфекции скончались еще 62 человека. За все время пандемии в Германии от ковида умерли 99 124 человека.

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