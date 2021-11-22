Глава Минздрава Германии отверг обвинения в придерживании вакцины BioNTech

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан на фоне споров, достаточно ли у властей вакцин от коронавируса, отверг обвинения в том, что он сознательно придерживает самую популярную в ФРГ вакцину BioNTech для продвижения вакцины Moderna, у которой срок годности истекает в начале 2022 года. Он подчеркнул, что до конца года Германия располагает запасом в 50 млн доз mRNA-вакцин и что этого количества, по словам Шпана, достаточно, чтобы привить всех желающих, пишет Deutsche Welle.