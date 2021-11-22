Эстонский турист на BMW совершил ДТП в центре Берлина
В воскресенье вечером в центре Берлина эстонский турист не справился с управлением автомобилем, врезался в дерево и заехал на тротуар, остановившись перед самым окном гостиницы.
В воскресенье вечером в центре Берлина эстонский турист не справился с управлением автомобилем, врезался в дерево и заехал на тротуар, остановившись перед самым окном гостиницы.
Авария произошла около 21 часа на Шилльштрассе в воскресенье вечером, когда 26-летний эстонский турист, ехавший в сторону парка Тиргартен, так резко рванул вперед со светофора, что потерял контроль над своим BMW.
Машина наехала на дерево, растущее вдоль тротуара, и снесла его. Затем автомобиль врезался в бетонный пожарный гидрант и остановился прямо перед витринным окном отеля.
Водитель машины и 27-летний пассажир в аварии не пострадали, пишет TAG24.
Полиция с помощью алкотестера выявила у водителя 0,5 промилле алкоголя. У водителя был взят образец крови, чтобы более точно определить его степень опьянения. В Германии разрешено вождение с опьянением до 0,5 промилле.