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  • Эстонский турист на BMW совершил ДТП в центре Берлина

Эстонский турист на BMW совершил ДТП в центре Берлина

Немецкая полиция ФОТО: www.imago-images.de/imago images/Blaulicht News / Scanpix

В воскресенье вечером в центре Берлина эстонский турист не справился с управлением автомобилем, врезался в дерево и заехал на тротуар, остановившись перед самым окном гостиницы.

Авария произошла около 21 часа на Шилльштрассе в воскресенье вечером, когда 26-летний эстонский турист, ехавший в сторону парка Тиргартен, так резко рванул вперед со светофора, что потерял контроль над своим BMW.

Машина наехала на дерево, растущее вдоль тротуара, и снесла его. Затем автомобиль врезался в бетонный пожарный гидрант и остановился прямо перед витринным окном отеля.

Водитель машины и 27-летний пассажир в аварии не пострадали, пишет TAG24.

Полиция с помощью алкотестера выявила у водителя 0,5 промилле алкоголя. У водителя был взят образец крови, чтобы более точно определить его степень опьянения. В Германии разрешено вождение с опьянением до 0,5 промилле.

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