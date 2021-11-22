Картина дня: таблетки от ковида, производство в отношении поставщика тестов и секретные поставки из России в Эстонию
Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 22 ноября.
Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 22 ноября.
В Эстонию вот-вот поступят лекарства нового поколения. Спасут ли ситуацию таблетки от ковида? Как это ударит по вакцинации, и без того проходящей ни шатко ни валко? Читать далее...
Министерство образования и наук признало, что при совершении сделки на поставку экспресс-тестов могли допустить ошибку, а договорной партнер Selfdiagnostics столкнулся с новыми сложностями. А именно, по оценке Департамента здоровья, речь идет о проблемном предприятии, в отношении которого посчитали необходимым начать еще одно надзорное производство, на сей раз на уровне Европейского союза. Читать далее…
Ведущее российское экономическое издание РБК расследовало контрабандный экспорт товаров на основе данных Федеральной таможенной службы и заявило, что, несмотря на запрет, целых шесть стран НАТО, включая Эстонию, входят в десятку крупнейших стран назначения для секретного экспорта. Читать далее…
Многие предприятия Эстонии покроют разницу между зарплатой и полученной от государства поддержкой тем работникам из числа резервистов, которые отправились на мобилизационные учения «Шип». Но есть и такие фирмы, которые от компенсации откажутся. Читать далее…
Ситуация на белорусско-польской (литовской, латвийской) границе уже несколько недель не покидает ТОП-10 новостей в мировых СМИ. Объяснение простое: речь идет не о локальном конфликте, а о концептуальном противостоянии режима белорусского «бацьки» и Европейского Союза. Читайте мнение Вячеслава Иванова здесь.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3865 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 399. Скончались 11 человек. Читать далее…
Парад в День независимости ЭР и президентский прием пройдут 24 февраля 2022 года в Таллинне. Читать далее…
Наше образование входит в число лучших в мире, о чем свидетельствуют очень хорошие результаты тестов PISA, но, с другой стороны, шкала образовательного неравенства вростирается от образованных элитных школьников до ночующих в подъезде детей, о которых их школа и слышать ничего не хочет. Читать далее…
Кардинальная смена профессии для любого человека – это серьезный и ответственный шаг. Смена профессии при переезде в другую страну – смелый шаг вдвойне. Но порой именно эмиграция помогает исполнить давнюю мечту и реализовать себя в профессиональном плане. Читать далее…
Внедорожник прорвал полицейские ограждения и врезался в участников рождественского парад в американском штате Висконсин. Читать далее…
Туроператор Novatours подтверждает, что интерес людей к летним поездкам в следующем году стремительно растет, о чем свидетельствует рост раннего бронирования. Сектор туризма восстанавливается после пандемии, и люди возвращаются к своим обычным привычкам путешествовать. Читать далее...
В Трудовую инспекцию обратился работник, который поинтересовался, обязан ли он был на постоянной связи со своим работодателем? Читать далее...
В нескольких уездах Эстонии зима уже намекает о своем приближении: температура опустилась ниже нуля и выпал снег. Читать далее...
Во вторник на государственных дорогах Эстонии будут убраны разрешающие максимальную летом скорость 110 км/час дорожные знаки и вступит в силу порядок движения в зимнее время. Читать далее...
Полиция расследует два случая, когда мошенники оформили кредиты на молодых женщин. Общая сумма ущерба почти 7000 евро. Читать далее...
«Если на стук окно открывает мужчина, мошенник извиняется за то, что ошибся, но в случае с женщиной все происходит иначе», – пишет житель Виймси в Facebook, предупреждая жителей расположенных там домов. Читать далее...
В субботу, 20 ноября, вечером в России в Ленобласти грузовик, за рулем которого был гражданин Эстонии, столкнулся с внедорожником Kia Sorento, в результате чего скончались трое находившихся в Kia человек. Один из погибших в прошлом был правящим архиереем Анадырско-Чукотской епархии. Читать далее...
Эстония спускается с вершины рейтинга Европы по заражаемости, но показатели больничного лечения пока не сокращаются столь же быстрыми темпами. Однако в Европейском Союзе есть страны, где вакцинировано 70% населения, но есть много инфицированных, например, Нидерланды и Бельгия. Читать далее...
«Вакцинация очень четко связана с чувством опасности в обществе. Распространение вируса в последние недели немного снизилось, и введение первых доз вакцины также сокращается», - сказала Postimees специалист по коммуникационной стратегии Министерства социальных дел Кадри Хансалу. Читать далее...
Поскольку печально известное своими нарушениями коронавирусных ограничений таллиннское кафе MEM Cafe по-прежнему не соблюдает введенные государством правила, полиция просит Департамент здоровья рассмотреть вариант ограничения деятельности предприятия. Читать далее...
Экспресс-тестирование учащихся школ, введенное по инициативе Министерства образования, помогает не только сдерживать инфекционные вспышки в учебных учреждениях, но и пополнить кошельки предприимчивых учеников. Читать далее...
Сегодня вечером в 18:30 на улице Гонсиори в центре Таллинна электросамокат врезался в пешехода, который после аварии покинул место происшествия. Полиция просит пешехода дать о себе знать. Читать далее...