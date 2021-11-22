Картина дня: учения «Шип-2021», производство в отношении поставщика тестов и секретные поставки из России в Эстонию

Работодатели с пониманием относятся к участию своих работников в мобилизационных учениях «Шип-2021»

Многие предприятия Эстонии покроют разницу между зарплатой и полученной от государства поддержкой тем работникам из числа резервистов, которые отправились на мобилизационные учения «Шип». Но есть и такие фирмы, которые от компенсации откажутся. Читать далее…

В отношении поставщика школьных тестов начато уже следующее производство

Министерство образования и наук признало, что при совершении сделки на поставку экспресс-тестов могли допустить ошибку, а договорной партнер Selfdiagnostics столкнулся с новыми сложностями. А именно, по оценке Департамента здоровья, речь идет о проблемном предприятии, в отношении которого посчитали необходимым начать еще одно надзорное производство, на сей раз на уровне Европейского союза. Читать далее…

Мигранты с белорусско-польской границы уже у нас…(?)

Ситуация на белорусско-польской (литовской, латвийской) границе уже несколько недель не покидает ТОП-10 новостей в мировых СМИ. Объяснение простое: речь идет не о локальном конфликте, а о концептуальном противостоянии режима белорусского «бацьки» и Европейского Союза. Читайте мнение Вячеслава Иванова здесь.

За сутки в Эстонии скончались 11 человек с коронавирусом

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3865 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 399. Скончались 11 человек. Читать далее…

Приводящая в замешательство новость о секретных поставках из России в Эстонию

Ведущее российское экономическое издание РБК расследовало контрабандный экспорт товаров на основе данных Федеральной таможенной службы и заявило, что, несмотря на запрет, целых шесть стран НАТО, включая Эстонию, входят в десятку крупнейших стран назначения для секретного экспорта. Читать далее…

Парад и прием по случаю годовщины Эстонской Республики проведут в Таллинне

Парад в День независимости ЭР и президентский прием пройдут 24 февраля 2022 года в Таллинне. Читать далее…

За прекрасными результатами тестов PISA скрывается образовательное неравенство

Наше образование входит в число лучших в мире, о чем свидетельствуют очень хорошие результаты тестов PISA, но, с другой стороны, шкала образовательного неравенства вростирается от образованных элитных школьников до ночующих в подъезде детей, о которых их школа и слышать ничего не хочет. Читать далее…

Из грузчика – в психологи, из судебного пристава – в тренеры

Кардинальная смена профессии для любого человека – это серьезный и ответственный шаг. Смена профессии при переезде в другую страну – смелый шаг вдвойне. Но порой именно эмиграция помогает исполнить давнюю мечту и реализовать себя в профессиональном плане. Читать далее…

Фото с места происшествия 〉 В США внедорожник въехал в рождественский парад: пятеро погибших и 40 пострадавших

Внедорожник прорвал полицейские ограждения и врезался в участников рождественского парад в американском штате Висконсин. Читать далее…

Сектор туризма восстанавливается, летние рейсы бронируют уже сейчас