Картина дня: учения «Шип-2021», производство в отношении поставщика тестов и секретные поставки из России в Эстонию
Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 22 ноября.
Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 22 ноября.
Многие предприятия Эстонии покроют разницу между зарплатой и полученной от государства поддержкой тем работникам из числа резервистов, которые отправились на мобилизационные учения «Шип». Но есть и такие фирмы, которые от компенсации откажутся. Читать далее…
Министерство образования и наук признало, что при совершении сделки на поставку экспресс-тестов могли допустить ошибку, а договорной партнер Selfdiagnostics столкнулся с новыми сложностями. А именно, по оценке Департамента здоровья, речь идет о проблемном предприятии, в отношении которого посчитали необходимым начать еще одно надзорное производство, на сей раз на уровне Европейского союза. Читать далее…
Ситуация на белорусско-польской (литовской, латвийской) границе уже несколько недель не покидает ТОП-10 новостей в мировых СМИ. Объяснение простое: речь идет не о локальном конфликте, а о концептуальном противостоянии режима белорусского «бацьки» и Европейского Союза. Читайте мнение Вячеслава Иванова здесь.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3865 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 399. Скончались 11 человек. Читать далее…
Ведущее российское экономическое издание РБК расследовало контрабандный экспорт товаров на основе данных Федеральной таможенной службы и заявило, что, несмотря на запрет, целых шесть стран НАТО, включая Эстонию, входят в десятку крупнейших стран назначения для секретного экспорта. Читать далее…
Парад в День независимости ЭР и президентский прием пройдут 24 февраля 2022 года в Таллинне. Читать далее…
Наше образование входит в число лучших в мире, о чем свидетельствуют очень хорошие результаты тестов PISA, но, с другой стороны, шкала образовательного неравенства вростирается от образованных элитных школьников до ночующих в подъезде детей, о которых их школа и слышать ничего не хочет. Читать далее…
Кардинальная смена профессии для любого человека – это серьезный и ответственный шаг. Смена профессии при переезде в другую страну – смелый шаг вдвойне. Но порой именно эмиграция помогает исполнить давнюю мечту и реализовать себя в профессиональном плане. Читать далее…
Внедорожник прорвал полицейские ограждения и врезался в участников рождественского парад в американском штате Висконсин. Читать далее…
Туроператор Novatours подтверждает, что интерес людей к летним поездкам в следующем году стремительно растет, о чем свидетельствует рост раннего бронирования. Сектор туризма восстанавливается после пандемии, и люди возвращаются к своим обычным привычкам путешествовать. Читать далее...