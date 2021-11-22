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  • Полиция поймала в ходе рейда чертову дюжину пьяных водителей

Полиция поймала в ходе рейда чертову дюжину пьяных водителей

Рейд на шоссе Таллинн-Тарту. ФОТО: Järva Teataja

Вчера, 21 ноября, в волостях Пайде и Тюри проверили трезвость в общей сложности 3178 водителей, пишет Järva Teataja.

Следователь по административным нарушениям Пайдеского полицейского участка Рагне Тынтс  уточнил, что если в первой половине дня было три нарушителя, то в общей сложности в воскресенье поймали 13 водителей, которые употребили алкоголь. "В одном случае было начато уголовное производство, в 12 случаях - производство о проступке", - добавил он.

Тынтс повторил, что перед тем, как сесть за руль транспортного средства, нужно быть уверенным в своей трезвости. "Употребивший алкоголь водитель представляет в движении большую опасность, в том числе - и для самого себя", - сказал он.

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