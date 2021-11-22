Полиция поймала в ходе рейда чертову дюжину пьяных водителей

Следователь по административным нарушениям Пайдеского полицейского участка Рагне Тынтс уточнил, что если в первой половине дня было три нарушителя, то в общей сложности в воскресенье поймали 13 водителей, которые употребили алкоголь. "В одном случае было начато уголовное производство, в 12 случаях - производство о проступке", - добавил он.

Тынтс повторил, что перед тем, как сесть за руль транспортного средства, нужно быть уверенным в своей трезвости. "Употребивший алкоголь водитель представляет в движении большую опасность, в том числе - и для самого себя", - сказал он.