Зидан отказался возглавить «Манчестер Юнайтед»

Ранее сообщалось, что француз является одним из главных претендентов на вакантную должность после увольнения Уле-Гуннара Сульшера. Как утверждает COPE, Зидан общался с руководством «Манчестер Юнайтед» и сообщил о своем решении. Француз не хочет работать в Англии. К тому же его супруга выступила против переезда в Манчестер. При этом Зидан в будущем может возглавить «ПСЖ». Парижане заинтересованы в услугах француза, он может сменить на посту главного тренера команды Маурисио Почеттино. Аргентинец также входит в шорт-лист «Манчестер Юнайтед».