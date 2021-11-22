В Латвии умер невакцинированный 18-летний пациент

В Латвии умер невакцинированный 18-летний пациентДополнено!
За прошедшие сутки в Латвии было зарегистрировано 17 случаев смерти пациентов с коронавирусом. Один из скончавшихся входил в возрастную категорию от 10 до 19 лет.
За прошедшие сутки в Латвии было зарегистрировано 17 случаев смерти пациентов с коронавирусом. Один из скончавшихся входил в возрастную категорию от 10 до 19 лет.
Центр профилактики и контроля заболеваний Латвии (SPKC) предоставил порталу Apollo.lv немного более детальную информацию об умершем молодом пациенте, пишет Rus.TVNET.
Представитель SPKC Илзе Арая более подробных комментариев о личности скончавшегося подростка не смогла предоставить в связи с защитой данных, однако указала, что человек не был вакцинирован против коронавируса, а возраст умершего - "ближе к 19 годам".
Позже Резекненская больница подтвердила агентству LETA, что умершему подростку было 18 лет. Он был подвержен сразу нескольким факторам риска, которые могли усугубить тяжелый ход болезни.
Напомним, за прошедшие сутки в Латвии было выявлено 349 случаев ковида, получены сообщения о смерти 17 больных коронавирусом, в том числе одна смерть - в возрастной категории до 19 лет.
14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения снизился с 754,9 до 751 случая.
Из выявленных вчера в Латвии зараженных 218 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, а 131 был вакцинирован.
Умершие входили в возрастные категории от 10 до 99 лет:
15 умерших были непривитыми, двое - привитыми.