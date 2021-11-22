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В Латвии умер невакцинированный 18-летний пациент
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Рижская больница. Фото иллюстративное. ФОТО: Jānis Laizāns

За прошедшие сутки в Латвии было зарегистрировано 17 случаев смерти пациентов с коронавирусом. Один из скончавшихся входил в возрастную категорию от 10 до 19 лет. 

Центр профилактики и контроля заболеваний Латвии (SPKC) предоставил порталу Apollo.lv немного более детальную информацию об умершем молодом пациенте, пишет Rus.TVNET.

Представитель SPKC Илзе Арая более подробных комментариев о личности скончавшегося подростка не смогла предоставить в связи с защитой данных, однако указала, что человек не был вакцинирован против коронавируса, а возраст умершего - "ближе к 19 годам".

Позже Резекненская больница подтвердила агентству LETA, что умершему подростку было 18 лет. Он был подвержен сразу нескольким факторам риска, которые могли усугубить тяжелый ход болезни.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии было выявлено 349 случаев ковида, получены сообщения о смерти 17 больных коронавирусом, в том числе одна смерть - в возрастной категории до 19 лет.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения снизился с 754,9 до 751 случая.

Из выявленных вчера в Латвии зараженных 218 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, а 131 был вакцинирован.

Умершие входили в возрастные категории от 10 до 99 лет:

  • один человек в возрасте от 10 до 19 лет;
  • два человека в возрасте от 50 до 59 лет;
  • четыре человека в возрасте от 60 до 69 лет;
  • пять человек в возрасте от 70 до 79 лет;
  • три человека в возрасте от 80 до 89 лет;
  • два человека в возрасте от 90 до 99 лет.

15 умерших были непривитыми, двое - привитыми.

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