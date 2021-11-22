Погранслужба пресекла новую попытку мигрантов прорваться в Польшу

События происходили на участке, охраняемом заставой в Дубиче-Церкевне, при этом действия мигрантов контролировали белорусские спецслужбы, говорится в сообщении польской погранслужбы в микроблоге Twitter.

Wczoraj tj. 21.11 na odcinku ochranianym przez Placówkę w Dubiczach Cerkiewnych ok. 150 agresywnych cudzoziemców próbowało wedrzeć się na terytorium Polski🇵🇱.

Atak na polską granice nadzorowany był przez białoruskie służby.#zgranicy pic.twitter.com/aBYTO02lMw — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 22, 2021

Польша не пускает журналистов в пограничную зону, поэтому подтверждения этой информации из независимых источников нет.

Евросоюз обвиняет белорусского правителя Александра Лукашенко в организованной отправке мигрантов из кризисных регионов на внешнюю границу Европейского Союза для оказания давления на Запад за санкции, введенные ЕС против Минска. Мигранты, направляющиеся в Евросоюз, прибывают в Беларусь по туристическим визам из Ирака, Сирии и Афганистана.