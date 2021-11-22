Вступает в силу порядок движения в зимнее время

Скорости на всех участках дорог 2 + 1 и отдельных участках дорог 2 + 2 будет ограничена до 100 км/час, на прочих участках максимально допустимая скорость составит 90 км/час, сообщила в понедельник BNS пресс-служба Транспортного департамента.

«Разумеется, мы напоминаем участникам дорожного движения, что движение с максимально разрешенной скоростью не является обязательным. Необходимо учитывать ситуацию на дорогах и условиями движения и выбирать соответствующую скорость, - сказал начальник отдела организации дорожного движения Транспортного департамента Сийм Вайкмаа. - Следует помнить, что в зимних условиях объезд может занимать значительно больше времени, а поскольку на дорогах 2 + 1 дороги есть ограничение протяженности участка, этого опасного маневра следует избегать. На дорогах 2 + 2 на разных полосах движения при объезде может оказаться разным и то, насколько покрытие скользкое».

Допустимая скорость в 100 км/час на дорогах 2 + 2 останется на Таллиннской кольцевой дороге, на участках Таллинн - Тарту и Таллинн - Нарва. Более высокие скорости будут допустимы там, где для этого есть условия. На участках с повышенным риском столкновения с дикими животными и пешеходами зимой будет допустима скорость в 90 км/час.

В случае хороших условий движения в светлое время суток Транспортный транспорт имеет право увеличить разрешенную скорость до 110 км/час и в зимний период, установив дополнительные дорожные знаки на участке Лаагри - Ээсмяэ на шоссе Таллинн - Пярну и на участке Козе - Выыбу на шоссе Таллинн — Тарту.

В зимний период скорость в 110 км/час будет установлена в общей сложности на протяжении 36 км дорог, а скорость 100 км/ч - на 115 километрах.

Скорость необходимо снижать, так как понижение температуры увеличивает риск скользкой трассы и в целях безопасности водители должны выбрать правильную скорость и стиль вождения. Зимой скользкая дорога требует большего внимания от водителей и других участникам дорожного движения.

Транспортный департамент рекомендует перед поездкой проверить дорожные условия на портале tarktee.ee. Готовясь к зиме, необходимо осмотреть машину и ее оснащение, чтобы автомобиль был технически исправен и готов к зимнему сезону. Тормоза, фары и дворники должны быть исправны.