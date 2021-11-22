Новый законопроект об охране здоровья населения направлен на первое чтение в Рийгикогу
Комиссия Рийгикогу по социальным делам направила на первое чтение законопроект, цель которого – обеспечить защиту здоровья населения; создать условия для повышения продолжительности здоровой жизни и ожидаемой продолжительности жизни; принять меры профилактики и сократить число факторов, отрицательно влияющих на здоровье, и, таким образом, достичь положительных изменений в сфере здоровья населения, сообщила в понедельник BNS пресс-служба Рийгикогу.