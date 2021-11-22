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  • Эстония
  • Новый законопроект об охране здоровья населения направлен на первое чтение в Рийгикогу

Новый законопроект об охране здоровья населения направлен на первое чтение в Рийгикогу

Министр здоровья и труда Танель Кийк. ФОТО: Remo Tõnismäe

Комиссия Рийгикогу по социальным делам направила на первое чтение законопроект, цель которого – обеспечить защиту здоровья населения; создать условия для повышения продолжительности здоровой жизни и ожидаемой продолжительности жизни; принять меры профилактики и сократить число факторов, отрицательно влияющих на здоровье, и, таким образом, достичь положительных изменений в сфере здоровья населения, сообщила в понедельник BNS пресс-служба Рийгикогу.

Председатель комиссии по социальным делам Сирет Котка сказала, что законопроект заменит действующий закон о здоровье населения. Работа над этим проектом велась на протяжении последних 10 лет. «Законопроект создаст полноценную систему мер охраны здоровья народонаселения, поможет модернизировать роль и задачи различных учреждений в сфере организации здравоохранения», – сказала она.

Котка пояснила, что законопроект рассматривает широкий спектр факторов, влияющих на сферу здоровья, от вибраций и шума до питания в школах. «При составлении законопроекта выяснилось, что все существующие нормы не выполняют своей цели. Например, в настоящий момент установлено, что в школах должно предлагаться здоровое питание. Но в школьном буфете по-прежнему можно купить сладости и лимонады, что никак не способствует привитию полезных привычек питания. Поэтому законопроект призван найти решение и этой проблеме. В дальнейшем, руководствуясь государственными указаниями, директор школы должен будет устанавливать требования и ограничения в отношении еды, продающейся в школе. В первую очередь, питание должно соответствовать возрасту, быть регулярным и соответствовать состоянию здоровья ребенка», – сказала она.

Котка добавила, что здоровье – это личное дело каждого, но его также следует рассматривать и исходя из интересов государства. Ведь от трудоспособного населения во многом зависит наше финансовое благополучие. «В общем и целом данный законопроект необходим для того, чтобы целенаправленно улучшать здоровье населения, предотвращать серьезные проблемы со здоровьем и сокращать их, обеспечивая тем самым успешность всего общества», – сказала Котка.

Заместитель председателя комиссии по социальным делам Хельмен Кютт отметила, что изменения крайне необходимы, чтобы лучше защитить здоровье населения и создать условия для повышения продолжительности здоровой жизни и ожидаемой продолжительности жизни, а также для того, чтобы сократить проблемы со здоровьем и нежелательное влияние на здоровье. «Есть вопросы, которые действующий закон не регулирует. Например, в настоящий момент услуги по смягчению вреда, нанесенного наркоманией, не могут рассматриваться в рамках услуг здравоохранения. Для финансирования подобных услуг не установлены какие-либо понятные правовые основания. Новый закон создаст более понятные основания для разработки и оказания услуг по смягчению ущерба», – сказала Кютт.

Кютт добавила, что крайне важно, что в законопроекте более подробно расписаны задачи местных самоуправлений. Ранее они были описаны общими словами, из-за чего объем прилагаемых усилий и качество услуг существенно варьировались в зависимости от региона Эстонии. «Безусловно радует, что речь идет о целостном тексте закона об охране здоровья населения, а не об очередном законе о внесении изменений в другой закон о внесении изменений», – добавила Кютт.

Законопроект представил министр здоровья и труда Танель Кийк.

Комиссия приняла решение направить проект закона об охране здоровья населения пленарному заседанию на первое чтение, которое состоится 12 января 2022 года.

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