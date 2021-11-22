Лекарственный департамент: у вакцин существенно меньше побочных эффектов, чем у лекарств

Руководитель бюро надзора за безопасностью Лекарственного департамента Майа Уускюла рассказала в передаче Ringvaade на канале ETV, что при сравнении побочных эффектов сюрпризов не было.

"Оценивая эти данные, мы знаем, что профиль безопасности вакцин хороший, что они уберегают от тяжелой болезни", – сказала Уускюла.