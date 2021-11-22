Лекарственный департамент: у вакцин существенно меньше побочных эффектов, чем у лекарств
Лекарственный департамент составил таблицу, в которой сравниваются побочные эффекты от вакцин от коронавируса и лекарств, пишет Rus.ERR.
Лекарственный департамент составил таблицу, в которой сравниваются побочные эффекты от вакцин от коронавируса и лекарств, пишет Rus.ERR.
Руководитель бюро надзора за безопасностью Лекарственного департамента Майа Уускюла рассказала в передаче Ringvaade на канале ETV, что при сравнении побочных эффектов сюрпризов не было.
"Оценивая эти данные, мы знаем, что профиль безопасности вакцин хороший, что они уберегают от тяжелой болезни", – сказала Уускюла.
По ее словам, у лекарств больше побочных эффектов, чем у вакцин: "Часто говорится о том, что даже ибупрофен опаснее. Мы просмотрели множество исследований, метаанализов, сделав выводы относительно рисков COVID-19 и степени риска заражения после вакцинации".