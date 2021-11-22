ФОТО: BBC News

Взявшее власть в Афганистане исламистское движение "Талибан" выпустило свод правил для телеканалов страны. Теперь афганское телевидение не может показывать телесериалы, в которых есть актрисы-женщины, а женщинам-ведущим запрещено появляться на экране с непокрытой головой.

В обнародованных инструкциях при этом не сказано, до какой именно степени должна быть покрыта голова женщин-телеведущих: так, чтобы платок скрывал только волосы или все лицо, кроме глаз.

Член организации, представляющей журналистов в Афганистане, Худжатулла Муджаддеди сказал, что объявление новых ограничений было неожиданным, а сами правила - очень размыты. В интервью Би-би-си, он заявил, что если телевещательные компании будут выполнять все эти требования, некоторым из них, возможно, придется закрыться.

Дело в том, что сейчас афганские телеканалы в основном показывают иностранные сериалы, в которых главные роли играют женщины.

Созданное талибами министерство по распространению добродетели и искоренению порока (это ведомство заменило в новом правительстве министерство по делам женщин) установило восемь правил для вещателей. Копию инструкции в своем "Твиттере" опубликовал журналист афганской телекомпании Tolo News Карим Амини.

Судя по документу, эта правила таковы:

1. Телеканалы не должны показывать фильмы, противоречащие принципам шариата и афганским ценностям.

2. Запрещается показывать афганские и иностранные фильмы, которые распространяют и пропагандируют в афганском обществе иностранную культуру и традиции и приводят к распространению аморальности.

3. Содержание юмористических и развлекательных программ не должно кого-либо унижать или оскорблять.

4. Запрещается показывать сериалы, которые оскорбляют религиозные ритуалы и человеческое достоинство.

5. Нельзя показывать в эфире видео или фильмы, демонстрирующие интимные части тел мужчин и женщин.

6. Журналистки-женщины должны носить исламский хиджаб, когда они появляются на экране.

7. Запрещается показывать сериалы и похожие программы с актерами-женщинами.

8. Строго запрещаются сериалы, в которых содержатся изображения пророка [Мохаммеда] и его сподвижников.

Сразу после прихода к власти талибы значительно ограничили права работающих женщин и учащихся в школах и университетах девочек и девушек. Талибы приказали им оставаться дома, что сделало Афганистан единственной страной в мире, которая не позволяет половине своего населения получать образование и работать.

"Временный запрет"

Талибы уверяли, что это решение временное и в первую очередь направлено на обеспечение безопасности самих женщин.

Однако пока ситуация особо не изменилась. Талибы разрешили девочкам вернуться в начальную школу, но рекомендации оставаться дома или выходить только в сопровождении мужчин и с полностью покрытым телом для остальных женщин, остаются в силе с августа этого года, когда талибы пришли к власти.

В период предыдущего правления талибов, в 1990-е годы, в Афганистане действовали намного более жесткие запреты. Женщины не могли учиться и работать, а телевидение не было разрешено в принципе. В стране была только одна радиостанция под названием "Голос шариата", которая транслировала пропаганду и религиозные программы. Людей, у которых находили телевизор, наказывали, а сам аппарат разбивали. Владельцев видеомагнитофонов могли публично высечь.

После 2001 года, когда власть "Талибана" была свергнута, в стране появилось немало теле- и радиостанций, которые были созданы при содействии западных стран и частных инвесторов.