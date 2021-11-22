К полуночи условия на дорогах ухудшатся

Основные и второстепенные шоссе по всей Эстонии покрыты снегом, льдом или влажные от солевого раствора, сообщил департамент. Местами по всей стране идет снег. Температура воздуха по всей стране минусовая за исключением отдельных районов на западном побережье.

Как предупреждает служба погоды Эстонии, с наступлением ночи условия на дорогах заметно ухудшатся. С островов в материковую часть страны вновь придет плотная зона осадков, пройдет мокрый снег, в центральных районах страны преимущественно снег. После полуночи на островах и западе страны осадки перейдут в дождь.