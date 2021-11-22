Чужие кредиты: жительницы Эстонии оказались по уши в долгах
Полиция расследует два случая, когда мошенники оформили кредиты на молодых женщин. Общая сумма ущерба почти 7000 евро.
Полиция расследует два случая, когда мошенники оформили кредиты на молодых женщин. Общая сумма ущерба почти 7000 евро.
В полицию обратилась 23-летняя жительница волости Вяйке-Маарья, которой 12 ноября позвонили с незнакомого номера и представились работником банка. Звонивший сказал, что на ее имя пытаются взять кредит и попросил жертву ввести коды Smart-ID под предлогом обеспечения безопасности, пишет BNS.
Женщина отказалась и прервала звонок. Позднее она обнаружила, что на ее имя был оформлен срочный кредит на сумму в 6300 евро.
Жертвой мошенничества стала еще одна молодая женщина. 27-летняя жительница Силламяэ сообщила полиции, что 18 ноября ей позвонили с незнакомого номера телефона и представились сотрудником полиции. Звонивший сообщил, что на имя женщины пытались оформить кредит. Затем жертве позвонил человек, представившийся сотрудником Swedbank, и попросил ее под предлогом обеспечения безопасности ввести коды PIN-калькулятора.
Позже она обнаружила, что на ее имя был оформлен быстрый кредит и с ее банковского счета были сделаны переводы. Общий ущерб составляет 650 евро.