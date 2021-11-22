Пн, 22.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Чужие кредиты: жительницы Эстонии оказались по уши в долгах

Евро. ФОТО: Arvo Meeks

Полиция расследует два случая, когда мошенники оформили кредиты на молодых женщин. Общая сумма ущерба почти 7000 евро.

В полицию обратилась 23-летняя жительница волости Вяйке-Маарья, которой 12 ноября позвонили с незнакомого номера и представились работником банка. Звонивший сказал, что на ее имя пытаются взять кредит и попросил жертву ввести коды Smart-ID под предлогом обеспечения безопасности, пишет BNS.

Женщина отказалась и прервала звонок. Позднее она обнаружила, что на ее имя был оформлен срочный кредит на сумму в 6300 евро.

Жертвой мошенничества стала еще одна молодая женщина. 27-летняя жительница Силламяэ сообщила полиции, что 18 ноября ей позвонили с незнакомого номера телефона и представились сотрудником полиции. Звонивший сообщил, что на имя женщины пытались оформить кредит. Затем жертве позвонил человек, представившийся сотрудником Swedbank, и попросил ее под предлогом обеспечения безопасности ввести коды PIN-калькулятора.

Позже она обнаружила, что на ее имя был оформлен быстрый кредит и с ее банковского счета были сделаны переводы. Общий ущерб составляет 650 евро.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back