Чужие кредиты: жительницы Эстонии оказались по уши в долгах

В полицию обратилась 23-летняя жительница волости Вяйке-Маарья, которой 12 ноября позвонили с незнакомого номера и представились работником банка. Звонивший сказал, что на ее имя пытаются взять кредит и попросил жертву ввести коды Smart-ID под предлогом обеспечения безопасности, пишет BNS.

Женщина отказалась и прервала звонок. Позднее она обнаружила, что на ее имя был оформлен срочный кредит на сумму в 6300 евро.

Жертвой мошенничества стала еще одна молодая женщина. 27-летняя жительница Силламяэ сообщила полиции, что 18 ноября ей позвонили с незнакомого номера телефона и представились сотрудником полиции. Звонивший сообщил, что на имя женщины пытались оформить кредит. Затем жертве позвонил человек, представившийся сотрудником Swedbank, и попросил ее под предлогом обеспечения безопасности ввести коды PIN-калькулятора.