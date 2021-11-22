Рейтинг лопат для уборки снега: где дешевле всего?

5 место

Самая дешевая лопата для снега в Hansapost стоит 8,49. Это совсем не плохая цена, особенно если учесть, что самый дорогой снегоочиститель в том же магазине стоит 112 евро. Однако минимальная сумма покупки в интернет-магазине составляет 13 евро, поэтому помимо дешевой лопаты неизбежно придется купить что-то еще.

Лопата Patrol ФОТО: Hansapost

Размеры лопаты: 39 x 29 см

Длина: 115 см

Материал: пластик

деревянная ручка

Вес: 0,69 кг

4 место

В Espak самая дешевая лопата для снега стоит 7,90. Однако, покупая лопату для снега в интернет-магазине, также необходимо иметь в виду, что вы не можете разместить такой дешевый заказ, и нужно положить в корзину что-то еще, помимо лопаты. Лопата практична - ее размеры 410 x 305 x 1500 мм.

Лопата ERGONOMIC 1 ALU ФОТО: Espak

3 место

В интернет-магазине K-Rauta самая дешевая лопата для снега продается по цене 6,99. Правда, ни один курьер не соглашается доставить ее, но лопату можно забрать в пункте выдачи магазина. Товар есть в наличии в магазинах K-rauta в Раквере и Валга.

Лопата Patrol Yeti Basi, 345 мм, ФОТО: K-Rauta

Длина: 750 мм

Длина рабочей части: 310 мм

Ширина рабочей части: 345 мм

Вес: 0,8 кг.

2 место

Самая дешевая лопата для снега в интернет-магазине Depo стоит всего 4.11. Однако, если сумма покупки в магазине меньше 30 евро, к ней будет добавлена плата за укомплектование в размере 3 евро.

Лопата для уборки снега ФОТО: DEPO

Вес - 1.05 кг

Длина ручки - 906 мм

Длина рабочей части - 309 мм

Ширина рабочей части - 395 мм

Общая длина - 1215 мм

1 место

И самую дешевую лопату для снега вы можете найти в интернет-магазине Bauhof в Эстонии. При покупке в интернете лопата Polar eco стоит 2,99. Если товар приобретать в магазине на месте, цена составит 4.49.

Лопата для снега POLAR ECO ФОТО: Bauhof

Пластиковая лопата для снега с деревянной ручкой.

Размеры 8 х 40 х 122 см.