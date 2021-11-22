Рейтинг лопат для уборки снега: где дешевле всего?
Как обычно, снег в этом году выпал совершенно неожиданно. Вот почему потребительский портал Postimees предлагает осмотреться и поискать, где дешевле всего купить лопату для разгребания снега.
Как обычно, снег в этом году выпал совершенно неожиданно. Вот почему потребительский портал Postimees предлагает осмотреться и поискать, где дешевле всего купить лопату для разгребания снега.
5 место
Самая дешевая лопата для снега в Hansapost стоит 8,49. Это совсем не плохая цена, особенно если учесть, что самый дорогой снегоочиститель в том же магазине стоит 112 евро. Однако минимальная сумма покупки в интернет-магазине составляет 13 евро, поэтому помимо дешевой лопаты неизбежно придется купить что-то еще.
4 место
В Espak самая дешевая лопата для снега стоит 7,90. Однако, покупая лопату для снега в интернет-магазине, также необходимо иметь в виду, что вы не можете разместить такой дешевый заказ, и нужно положить в корзину что-то еще, помимо лопаты. Лопата практична - ее размеры 410 x 305 x 1500 мм.
3 место
В интернет-магазине K-Rauta самая дешевая лопата для снега продается по цене 6,99. Правда, ни один курьер не соглашается доставить ее, но лопату можно забрать в пункте выдачи магазина. Товар есть в наличии в магазинах K-rauta в Раквере и Валга.
2 место
Самая дешевая лопата для снега в интернет-магазине Depo стоит всего 4.11. Однако, если сумма покупки в магазине меньше 30 евро, к ней будет добавлена плата за укомплектование в размере 3 евро.
1 место
И самую дешевую лопату для снега вы можете найти в интернет-магазине Bauhof в Эстонии. При покупке в интернете лопата Polar eco стоит 2,99. Если товар приобретать в магазине на месте, цена составит 4.49.
Запасы лопат есть во всех магазинах Bauhof. Для более серьезной уборки снега эта лопата, вероятно, маловата. Высота рабочей части составляет всего 8 сантиметров.