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Ученые из Университетских больниц Женевы обнаружили удивительное явление: у онкологических больных, которые заразились коронавирусом, снизились онкологические боли.

До сих пор комбинация коронавируса и онкологии предполагала только ухудшение состояния человека.

Статья об обнаруженном феномене была опубликована в журнале PAIN, ведущем международном научном издании, посвященном изучению боли.

Необычное явление заметила многопрофильная команда врачей Университетских больниц Женевы во главе с доктором Лизой Хентч, старшим ординатором отделения паллиативной медицины.

Они наблюдали трех онкологических пациентов - мужчин в возрасте от 67 до 84 лет, испытывавших сильнейшие боли, которые невозможно было снять опиоидами.

Все трое заразились коронавирусом и переносили его в очень тяжелой форме, их пришлось госпитализировать. После госпитализации, все трое сказали врачам, что заметили значительное уменьшение боли сразу после того как они заразились вирусом, и даже ее, пусть временное, но исчезновение.

Один из пациентов также отметил, что после того, как он излечился от коронавирусной инфекции, раковая боль стала возвращаться.

Ученые уже замечали необычные состояния больных, которые тяжело переносили инфекцию. У некоторых пациентов, чьи легкие были серьезно повреждены и в крови у которых наблюдался низкий уровень кислорода, при этом не было одышки и трудностей с дыханием.

Хотя ученые оговариваются, что необходимы дополнительные исследования для подтверждения этой гипотезы, эти случаи предполагают, что заражение коронавирусом могло вызвать атипичные симптомы из-за дисфункции нервной системы.

Дело в том, что боль и одышка - это субъективные переживания, возникающие в результате сложных процессов, в которых важную роль играет островковая доля мозга. В частности, эта доля отвечает за восприятие человеком боли и одышки.

Так как коронавирус вызывает серьезное воспаление в организме, это может нарушать нормальную работу островковой коры. И тогда человек может не осознавать, что у него что-то болит или что трудно дышать.

Альтернативная гипотеза состоит в том, что коронавирус вызывает дисфункцию периферической нервной системы и вмешивается в передачу нервного сообщения, ответственного за чувство боли и осознания дыхания.