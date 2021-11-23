Свет: буду добиваться расширения прав МуПо
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Покидающий пост старейшины столичного района Ласнамяэ Владимир Свет через несколько дней вступит в должность вице-мэра Таллинна, сменив на этом посту многолетнего куратора коммунального хозяйства Калле Кландорфа. Что новый вице-мэр будет менять в коммунальном секторе, в сфере безопасности и окружающей среды?