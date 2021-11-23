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Свет: cтарейшину Ласнамяэ есть из кого выбирать

  • Коммунальный сектор Таллинна ждут реформы
  • Столичные службы готовы к чрезвычайным ситуациям
  • Красные велодорожки – шаг в правильном направлении, но...
  • Буду добиваться расширения прав МуПо

Покидающий пост старейшины столичного района Ласнамяэ Владимир Свет через несколько дней вступит в должность вице-мэра Таллинна, сменив на этом посту многолетнего куратора коммунального хозяйства Калле Кландорфа. Что новый вице-мэр будет менять в коммунальном секторе, в сфере безопасности и окружающей среды?

Сегодня Владимир Свет ответил на вопросы Rus.Postimees в прямом эфире.

Выдержки из беседы:

– Вы смените на этом посту многолетнего хозяина коммунального сектора Калле Кландорфа. Наверняка, Михаил Кылварт ждет от вас перемен в этой сфере. Каких же?

– Нужно сделать систему более эффективной, современной. Не думаю, что Калле Кландорф этим не занимался, но...

Полагаю, что ожидания от меня как от молодого политика с другими взглядами, заключаются в том, что я буду более активно проводить реформы.

6

– Какие именно?

– Думаю, что рано говорить о том, что я захочу изменить в Коммунальном департаменте. Конкретного плана кого-то увольнять или что-то радикально менять сейчас нет. По окончании зимы можно будет об этом говорить.

– Надо ли что-то менять в МуПо? Таллиннцы нередко критикуют работников этой структуры…

– Мне кажется, что уровень работы Муниципальной полиции за последние годы существенно возрос. Можно говорить о том, чтобы у МуПо было больше ресурсов и экипажей, сократилось бы время реагирования на вызовы. Реальная проблема связана с государственным законодательством…

– Эта проблема – расширение полномочий МуПо. Вы продолжите этого добиваться?

– Да.

Буду добиваться расширения прав МуПо. Постараюсь использовать всю свою энергию, чтобы убедить государственные органы в такой необходимости.

6

– А зачем нужно расширять полномочия МуПо?

– У госполиции не хватает ресурсов, чтобы справляться со всеми возложенными на нее задачами. Больше всего не хватает ресурсов на то, чтобы заниматься нарушениями общественного порядка, проблемами, обусловленными хулиганством, распитием алкоголя в общественных местах. С этой работой эффективно бы справились сотрудники МуПо, но по закону у них меньше прав, чем у охранной фирмы. Сотрудники МуПо даже не имеют права доставить в вытрезвитель пьяного, спящего на скамейке.

Мы хотим, чтобы муниципальная полиция стала подспорьем для государственной. Сейчас у МуПо меньше прав, чем у охранной фирмы.

6

– Что еще нужно менять в Таллинне во вверенной вам сфере?

– Нужно реконструировать целый ряд больших городских магистралей, улучшить качество уборки улиц, развивать зеленые зоны – большие, выходящие за границы районов, и микрорайонные. Думаю, что надо работать над тем, чтобы Таллинн стал удобнее для пешеходов и велосипедистов, и чтобы появлялось больше альтернатив автомобилям.

При этом никто не говорит о том, что Таллинн будет закрываться для автомобилей.

6

– На долю красных велодорожек выпало немало критики: автомобилистам становится все труднее. Продолжит ли Таллинн рисовать дорожки? Нашли ли ответственного за этот проект?

– Этот проект осуществил Департамент транспорта. За комментарием лучше обращаться к его руководству или к вице-мэру Андрею Новикову. Что касается красных дорожек в качестве временного решения, то я считаю, что это шаг в правильном направлении: нужно четкое разграничение зон пешеходов, велосипедистов и автомобилистов.

Нужно двигаться дальше и подумать о том, чтобы на месте временных красных дорожек появились стационарные велодорожки. Так что изменения будут.

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– Ваши союзники по коалиции заявляли в студии Postimees перед выборами, что хватит мегапроектов, мол, проживем и без туннеля в аэропорт. Что будет с крупными проектами, развязками, ремонтом Петербургского шоссе? Не решите ли вы отдать приоритет парковкам и внутренним дорогам?

– Реконструкция Петербургского шоссе и основных перекрестков вписаны в коалиционное соглашение, и наши союзники социал-демократы согласились с необходимостью реализации этих проектов.

– Туннель в аэропорт тоже будет проложен?

– Речь идет о малой окружной дороге, которая в будущем соединит улицы Смуули, Тартуское и Вильяндиское шоссе. В рамках проекта под аэропортом должен пройти автомобильный туннель, который позволит соединить западную и восточную части Таллинна. Осуществление этого проекта зависит не столько от Таллинна, сколько от Харьюмаа.

Наряду с большими проектами мы по-прежнему уделяем внимание реконструкции маленьких дорог, восстановлению асфальтового покрытия на внутриквартальных дорогах и т.д.

– Зима на подходе, в чем мы сегодня и убедились. Не начнется ли она для коммунальных служб, как всегда, неожиданно?

– Не очень понимаю ваш вопрос…

– Неожиданно – это когда все начинается с «дня жестянщика» на дорогах…

– Например, этой ночью в Таллинне работало порядка 60 единиц снегоуборочной техники. Всего у города есть возможность мобилизовать через подрядчиков до 150 таких машин.

Все улицы столицы охвачены специальными договорами об обслуживании, поэтому нельзя сказать, что Таллинн не готов к зиме.

6

– Нам обещают суровую зиму. Отдаете ли вы себе отчет, что вам как хозяину коммунального сектора придется нелегко?

– Проблематикой уборки города я занимался в центре города, потом в Ласнамяэ, теперь буду работать на благо всего города. Изменения климата приводят к тому, что температура колеблется вокруг нуля, и это часто сводит на нет все усилия коммунальных служб.

Если мы говорим о пешеходных дорожках, то мы не хотим использовать химию, но ситуация иногда вынуждает. Химия – единственный эффективный способ убрать наледь с дороги в экстремальных условиях. Службы Таллинна готовы к чрезвычайным ситуациям.

Минувшей зимой Таллинн стал развивать свое муниципальное предприятие, которое напрямую занимается уборкой улиц и может приходить на помощь тем, у кого мы заказываем услугу, т.е. на критических участках, когда подрядчики не способны выполнять свою работу эффективно.

Мне кажется, что чем больше у города будет своего ресурса и чем меньше мы будем зависеть от частных подрядчиков, тем быстрее мы сможем убирать город и получать более выгодные условия у подрядчиков.

– Вы покидаете пост старейшины Ласнамяэ. А что будет с проектами, которые вы сами же и планировали? С тем же самым променадом из Ласнамяэ в Кадриорг, смотровой дорогой по краю обрыва за Певческим полем и т.д.?

– Проекты, которыми я занимался в последние полтора года, – это не просто идеи Владимира Света. Это идеи и часть платформы Центристской партии, которые мы будем осуществлять. Данные проекты даже записаны в коалиционном договоре.

Действительно, я перед выборами обещал жителям Ласнамяэ целый ряд больших инфраструктурных проектов: реконструкция Петербургского шоссе, строительство велодорожек, в т.ч. между парками Тондираба и Кадриорг со спуском около улицы Валге, создание глинтового парка и т.д.

Большинство этих проектов связаны с коммунальным хозяйством либо окружающей средой, поэтому за их реализацию непосредственно отвечает вице-мэр Таллинна.

6

– Насколько вероятно, что новый старейшина может пересмотреть приоритеты и задвинуть часть проектов под сукно?

– Новый старейшина, несомненно, будет иметь возможность реализовывать со своей командой собственные идеи, но никто с него не снимает обязанностей по реализации идей партии и коалиционного договора.

– А кто будет новым старейшиной Ласнамяэ?

– На этот вопрос у меня сейчас ответа нет. На уровне руководства партии в Таллинне идут обсуждения.

– А много ли людей на скамейке запасных, если кандидат до сих пор не назван?

– Нам есть из кого выбирать. И это прерогатива мэра города.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: каких перемен ждать Таллинну от новых вице-мэров? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja/ Liviana Conti ФОТО: Mihkel Maripuu
  • Что станет с крупными ласнамяэскими проектами, запланированными к реализации еще при Свете? 
  • Насколько вероятно, что новый старейшина может пересмотреть приоритеты и задвинуть часть проектов под сукно?
  • Что нужно менять в Таллинне после вступления в должность нового вице-мэра? 
  • Зима на подходе. Не начнется ли она для коммунальных служб Таллинна, как всегда, неожиданно?
  • Союзники центристов по коалиции обещали перед выборами предпочесть мегапроектам парковки и внутриквартальные дороги. Что будет с крупными проектами, развязками, ремонтом Петербургского шоссе?
  • Немало критики выпало и на долю красных велодорожек. Продолжит ли Таллинн их рисовать?
  • Надо ли что-то менять в МуПо?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja/ Liviana Conti 

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