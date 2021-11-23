Свет: cтарейшину Ласнамяэ есть из кого выбирать

– Ваши союзники по коалиции заявляли в студии Postimees перед выборами, что хватит мегапроектов, мол, проживем и без туннеля в аэропорт. Что будет с крупными проектами, развязками, ремонтом Петербургского шоссе? Не решите ли вы отдать приоритет парковкам и внутренним дорогам?

– Реконструкция Петербургского шоссе и основных перекрестков вписаны в коалиционное соглашение, и наши союзники социал-демократы согласились с необходимостью реализации этих проектов.

– Туннель в аэропорт тоже будет проложен?

– Речь идет о малой окружной дороге, которая в будущем соединит улицы Смуули, Тартуское и Вильяндиское шоссе. В рамках проекта под аэропортом должен пройти автомобильный туннель, который позволит соединить западную и восточную части Таллинна. Осуществление этого проекта зависит не столько от Таллинна, сколько от Харьюмаа.

Наряду с большими проектами мы по-прежнему уделяем внимание реконструкции маленьких дорог, восстановлению асфальтового покрытия на внутриквартальных дорогах и т.д.

– Зима на подходе, в чем мы сегодня и убедились. Не начнется ли она для коммунальных служб, как всегда, неожиданно?

– Не очень понимаю ваш вопрос…

– Неожиданно – это когда все начинается с «дня жестянщика» на дорогах…

– Например, этой ночью в Таллинне работало порядка 60 единиц снегоуборочной техники. Всего у города есть возможность мобилизовать через подрядчиков до 150 таких машин.

Все улицы столицы охвачены специальными договорами об обслуживании, поэтому нельзя сказать, что Таллинн не готов к зиме.

– Нам обещают суровую зиму. Отдаете ли вы себе отчет, что вам как хозяину коммунального сектора придется нелегко?

– Проблематикой уборки города я занимался в центре города, потом в Ласнамяэ, теперь буду работать на благо всего города. Изменения климата приводят к тому, что температура колеблется вокруг нуля, и это часто сводит на нет все усилия коммунальных служб.

Если мы говорим о пешеходных дорожках, то мы не хотим использовать химию, но ситуация иногда вынуждает. Химия – единственный эффективный способ убрать наледь с дороги в экстремальных условиях. Службы Таллинна готовы к чрезвычайным ситуациям.

Минувшей зимой Таллинн стал развивать свое муниципальное предприятие, которое напрямую занимается уборкой улиц и может приходить на помощь тем, у кого мы заказываем услугу, т.е. на критических участках, когда подрядчики не способны выполнять свою работу эффективно.

Мне кажется, что чем больше у города будет своего ресурса и чем меньше мы будем зависеть от частных подрядчиков, тем быстрее мы сможем убирать город и получать более выгодные условия у подрядчиков.

– Вы покидаете пост старейшины Ласнамяэ. А что будет с проектами, которые вы сами же и планировали? С тем же самым променадом из Ласнамяэ в Кадриорг, смотровой дорогой по краю обрыва за Певческим полем и т.д.?