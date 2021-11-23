Срок за комментарии: как в Беларуси массово судят за диффамацию

В Беларуси преследование по таким статьям Уголовного кодекса носит многоуровневый характер, отмечает юрист "Весны" Павел Сапелко, оскорбление обычного человека, чиновников и президента караются совершенно по-разному. И это неправильно, считает он: "Наличие диффамационных статей в УК приводит к злоупотреблению со стороны госорганов".

Такие вопросы, продолжает правозащитник, следует решать в порядке гражданского судопроизводства. То есть, человек, считающий, что его оклеветали должен сам обратиться в суд с целью защитить его личные неимущественные права. В таком случае у милиции уже не будет резона "мониторить интернет".

Теперь же наблюдается совершенно дикая ситуация, когда сотни белорусов были осуждены по одной из статей Уголовного кодекса за пару слов в соцсетях. Более того, подчеркивает Павел Сапелко, у тех, кто осужден на "домашнюю химию" высок риск попадания в колонию за якобы злостное нарушение порядка отбывания наказания. Например, если та же пенсионерка ночью вовремя не откроет дверь проверяющим, то уже может получить первое взыскание.

По диффамационным статьям преследовали СМИ

Зампредседателя недавно закрытой властями Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Олег Агеев отмечает, что диффамационные статьи точечно использовались для давления на журналистов и редакторов изданий уже давно. Одной из первых жертв, например, стал Анджей Почобут еще в 2011 году. Якобы за оскорбление Лукашенко он провел два месяца в СИЗО и был осужден условно.

БАЖ каждый раз в своих отчетах - как для властей, так и для международных организаций - настаивает на декриминализации диффамации. В русскоязычной правовой системе, поясняет Агеев, диффамацией считается уголовное или административное преследование за клевету и оскорбления. А в англоязычных источниках говорится о том, что злоупотребление свободой слова не должно трактоваться, как уголовное преступление. То есть, принцип таков, что можно привлекать человека за злоупотребление свободой слова, но нельзя за это сажать в тюрьму.

Белорусская проблема заключается в том, что эти статьи в УК были всегда, но к ответственности по ним не привлекали, говорит Олег Агеев, а сейчас они используются силовиками и судами массово и явно по политическим мотивам: "Показательно, что все осужденные по диффамационным статьям сразу же признаются политическими заключенными".