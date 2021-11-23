KredEx идет в Ида-Вирумаа: квартирным товариществам станет легче получить пособие на ремонт

«С весны KredEx сотрудничает с уездными центрами развития, чтобы предлагать товариществам – а в будущем и частным лицам – наилучшие консультации экспертов, хорошо знакомых с местными условиями, – сказала руководитель отдела жилищного хозяйства и энергоэффективности KredEx Трийн Рейнсалу. – Статистика первых месяцев показывает, что это очень важная и ожидаемая услуга: возможностью проконсультироваться воспользовались уже 430 квартирных товариществ по всей Эстонии».

По словам консультанта Центра предпринимательства Ида-Вирумаа KredEx Марью Уусталу, для товариществ было организовано семь информационных дней, возможностью участия в которых с благодарностью воспользовались около сотни квартирных товариществ.

За последние четыре месяца интерес к возможностям повышения энергоэффективности многоквартирных домов и мерам поддержки KredEx проявили 42 товарищества.

«Интерес проявляют ко всем услугам, направленным на многоквартирные дома: к ремонтным кредитам, поручительствам и пособиям на реконструкцию. Согласно отзывам товариществ, возможность получать информацию в их собственном регионе очень важна, поскольку обеспечивает дополнительную мотивацию и облегчает реализацию планов ремонта многоквартирного дома и повышения его энергоэффективности», — отметила Уусталу.

Товарищества могут пригласить консультантов уездных центров развития для участия в общих собраниях квартирных товариществ, где члены товариществ имеют возможность задавать вопросы непосредственно экспертам. Консультант уже посетил одно такое собрание. «Мы считаем, что в следующем году, когда будет приближаться новый раунд подачи ходатайств, интерес товариществ к приглашению консультантов возрастет», — добавила она.

В прошлом году многоквартирным домам было внепланово выделено пособий на 100 миллионов евро, с помощью которых были отремонтированы 310 домов в Эстонии. В будущем KredEx будет распределять пособия в размере 50–60 миллионов евро в год, т.е. ежегодно можно будет приводить в порядок, как минимум, пару сотен домов.

Квартирные товарищества могут обратиться в уездный центр развития за помощью в отношении условий предоставления различных услуг, того, насколько они им подходят, требований к ходатайствам, графиков и сроков. При необходимости консультанты также предлагают помощь в заполнении ходатайства и его представлении KredEx.

Товарищества могут пользоваться консультационными услугами в четырнадцати центрах развития по всей Эстонии. В Харьюмаа вместо уездного центра развития консультации по-прежнему предоставляет KredEx.

KredEx предлагает различные пособия, прямые кредиты и поручительства для приведения в порядок многоквартирных домов и повышения энергоэффективности. С 2015 года при поддержке KredEx по всей Эстонии отремонтировано примерно 750 многоквартирных домов.