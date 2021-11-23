KredEx идет в Ида-Вирумаа: квартирным товариществам станет легче получить пособие на ремонт
С этой весны уездные центры развития (MAK) бесплатно консультируют квартирные товарищества по всей Эстонии по вопросам получения различных пособий, кредитов и поручительств KredEx. В Ида-Вирумаа в последние месяцы такой возможностью уже воспользовались 42 товарищества. С учетом организованных в уезде информационных дней сведения о предназначенных для квартирных товариществ мерах дошли примерно до ста товариществ уезда.