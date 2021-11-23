Контавейт: моя следующая цель – победа на турнире "Большого шлема"

На встрече с журналистами Контавейт призналась, что ее следующая крупная цель – победа на турнире "Большого шлема", пишет Rus.ERR.

"Я всегда об этом мечтала и к этому стремилась. Думаю, это мечта всех игроков. Но самое главное - это продолжать упорно работать, наслаждаться процессом подготовки и игрой. Думаю, что если упорно работать и верить в себя, то можно добиться очень хороших результатов", - сказала седьмая ракетка мира Анетт Контавейт.