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  • Контавейт: моя следующая цель – победа на турнире "Большого шлема"

Контавейт: моя следующая цель – победа на турнире "Большого шлема"

Анетт Контавейт. ФОТО: Eero Vabamägi

Анетт Контавейт начнет новый теннисный сезон в январе в Австралии. Первая ракетка Эстонии мечтает о победе на турнире "Большого шлема".

На встрече с журналистами Контавейт призналась, что ее следующая крупная цель – победа на турнире "Большого шлема", пишет Rus.ERR.

"Я всегда об этом мечтала и к этому стремилась. Думаю, это мечта всех игроков. Но самое главное - это продолжать упорно работать, наслаждаться процессом подготовки и игрой. Думаю, что если упорно работать и верить в себя, то можно добиться очень хороших результатов", - сказала седьмая ракетка мира Анетт Контавейт.

Текущий год пока стал самым успешным в карьере 25-летней Контавейт: она выиграла четыре турнира категории WTA и семь раз выходила в финал. Всего в 21 году она одержала 48 побед и поднялась на высокое место в своей карьере, став седьмой ракеткой мира.

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