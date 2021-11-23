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Обновленный Skoda Karoq показали на видео

Skoda. ФОТО: DAVID W CERNY/REUTERS

Компания Skoda выпустила видеоролик с обновленным Karoq. Кроссовер на нём виден частично, а основной акцент видеоряд делает на больший динамизм в облике и новшества в экстерьере, пишет Motor.

Например, чешский производитель подтвердил, что Karoq получит измененную оптику, а в качестве опции для него станут доступны светодиодные фары Full LED Matrix, которые впервые появились на рестайлинговом Superb в 2019 году.

Наиболее заметные метаморфозы произошли с передней частью Karoq, и теперь он больше походит на индийский Kushaq. Кроссоверу увеличили решетку радиатора и поставили другие фары. Причем изменилась не только их форма («четырёхглазость» стала более выраженной), но и наполнение, ведь для модели впервые предложили матричный свет. К слову, на младшем вседорожнике используется такая же технология, что дебютировала на обновленном Superb в 2019 году.

Среди других новшеств — бамперы, вырезы под противотуманки, фонари и колеса оригинального дизайна. В какой-то мере у машины также улучшится салон и расширится список доступного оборудования — возможно, речь идет о новых электронных помощниках. О перестановках в моторной гамме пока информации нет.

Мировая премьера обновленного Skoda Karoq состоится 30 ноября в онлайн-формате. Компания уже показала дизайн-скетчи кроссовера, а также подчеркнула его неоспоримую важность, о чем свидетельствуют продажи.

В 2020 году и в первой половине 2021-го Karoq был самым продаваемым вседорожником и второй по популярности моделью Skoda после Octavia.

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