Камень, мрамор и цемент — вместе

Ботанический атлас

Изгибы и волны

Компания Merenda Wallpaper представила коллекцию обоев Under Water Wave, вдохновленную японской каллиграфией и техникой граффити. В серии Autumn Wave используются земляные зеленоватые и коричневые тона в тонком градиенте.

Изогнутое дерево

Яркие краски для уличной мебели

Ротанг и тростник

Зазубрины и сдвиги

Мебель и аксессуары с неровными и зазубренными краями часто встречались на стендах ICFF. Together and Apart — это модульная мебельная система, состоящая из двух скрепленных между собой элементов с зубцами. Они регулируются для создания различных конфигураций — табурета, журнального столика, стола для ноутбука и многого другого.