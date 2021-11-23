Коронавирус выявлен у 821 жителя Эстонии, скончались восемь человек

Среди новых заразившихся 540 человек не были вакцинированы, а 281 полностью прошел курс вакцинации.

По состоянию на утро 23 ноября в больницах находится 417 пациентов с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждается 341 человек, из которых 256 человек (75,1%) не были вакцинированы, у 85 человек (24,9%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 37 новых историй болезни. Скончались восемь человекм с коронавирусом: 62-летний мужчина, 72-летний мужчина, 74-летняя женщина, 80-летний мужчина, две 81-летние женщины, 86-летняя женщина и 88-летний мужчина.

За сутки ввели 4705 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 717 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 148 789 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 58,8%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.