Литву покинули более 300 мигрантов, попавших в страну из Беларуси

По его данным, на минувшей неделе Литву посетила делегация посольства Ирака в Варшаве - секретари Ахмед Ганим Абдулджаббар, Али Джавад Касим Альшами и Шерзад Ахмед Мохаммед. Они помогли оформить документы и уладить формальности, необходимые для возвращения на родину 88 мигрантов.

"Часть их, 30 (человек), уже уехали в пятницу и субботу в Ирак, остальные должны улететь в течение двух недель. Кроме того, по данным на этот день, еще 77 человек хотят вернуться в страну происхождения", - говорится в сообщении МВД.

Литва утвердила порядок добровольного возвращения. В соответствии с ним, изъявившим желание добровольно вернуться в свою страну нелегальным мигрантам департамент миграции может предоставить финансовую помощь, если они обратятся с такой просьбой и будут сотрудничать с ведомствами.

Желающим вернуться мигрантам покупают билеты, а также выплачивают 300 евро.

В этом году в Литву незаконно попали почти 4,2 тыс. мигрантов.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Белоруссию попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Евросоюз, но получают отказ.