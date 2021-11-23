В России увеличилось количество городов, где прекратилось строительство многоквартирных домов

По словам гендиректора Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федора Выломова, среди причин падения рынка — несоответствие возможностей покупателей и желаний застройщиков, климатические и территориальные особенности, проблемы с проектным финансированием для запуска новых проектов, а также отсутствие свободной земли. Например, есть 26 городов, где до сих пор не ведется строительство с применением эскроу-счетов, а используется старая схема, уточнил он.