В России увеличилось количество городов, где прекратилось строительство многоквартирных домов
По сравнению с осенью 2020-го до нуля снизилось строительство многоквартирных домов в 43 городах с общим населением 2,2 млн человек, передает РБК.
По сравнению с осенью 2020-го до нуля снизилось строительство многоквартирных домов в 43 городах с общим населением 2,2 млн человек, передает РБК.
По словам гендиректора Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федора Выломова, среди причин падения рынка — несоответствие возможностей покупателей и желаний застройщиков, климатические и территориальные особенности, проблемы с проектным финансированием для запуска новых проектов, а также отсутствие свободной земли. Например, есть 26 городов, где до сих пор не ведется строительство с применением эскроу-счетов, а используется старая схема, уточнил он.
По данным РАСК, общее количество городов, в которых нет новостроек, выросло до 812, всего в них проживают 24,2 млн человек.