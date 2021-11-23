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  • В России увеличилось количество городов, где прекратилось строительство многоквартирных домов

В России увеличилось количество городов, где прекратилось строительство многоквартирных домов

Многоэтажки в России. Снимок иллюстративный. ФОТО: varlamov.ru

По сравнению с осенью 2020-го до нуля снизилось строительство многоквартирных домов в 43 городах с общим населением 2,2 млн человек, передает РБК

По словам гендиректора Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федора Выломова, среди причин падения рынка — несоответствие возможностей покупателей и желаний застройщиков, климатические и территориальные особенности, проблемы с проектным финансированием для запуска новых проектов, а также отсутствие свободной земли. Например, есть 26 городов, где до сих пор не ведется строительство с применением эскроу-счетов, а используется старая схема, уточнил он.

По данным РАСК, общее количество городов, в которых нет новостроек, выросло до 812, всего в них проживают 24,2 млн человек. 

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