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  • Лавров: РФ готова адекватно реагировать на незаконные санкции США против "Северного потока - 2"

Лавров: РФ готова адекватно реагировать на незаконные санкции США против "Северного потока - 2"

Сергей Лавров. ФОТО: Vladimir Gerdo/Vladimir Gerdo/TASS

Россия будет адекватно реагировать на незаконные рестрикции против "Северного потока - 2", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Приметой времени уже много лет стало использование большинством государств Запада во главе с американцами политически мотивированных односторонних рестрикций, которые вводятся за все подряд, по поводу и без повода", - сказал он во вторник, выступая на форуме "Международная повестка российского бизнеса: вызовы, риски, стратегия взаимодействия с государством".

По словам министра, "вопиющий пример - это то, что творят с "Северным потоком - 2". "Со своей стороны реагируем на подобные недружественные шаги выверенно, адекватно, руководствуемся задачами устойчивого поддержания отечественной экономики", - подчеркнул глава российского МИД.

Как отметил Лавров, при этом Москва старается продвинуть "собственную, позитивную повестку дня для обеспечения равноправного взаимодействия и баланса интересов в международных экономических отношениях без какой-либо дискриминации".

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