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  • Макгрегор: «Подерусь с тем, кто следующим получит титул чемпиона UFC в легком весе»

Макгрегор: «Подерусь с тем, кто следующим получит титул чемпиона UFC в легком весе»

Конор Макгрегор. ФОТО: Gary A. Vasquez/USA Today Sports

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор назвал сроки возвращения в октагон, пишет Sports.

«Привет, ребята! Я встречусь с тем, кто следующим получит титул чемпиона UFC в легком весе. Смиритесь с этим. Снимите розовые очки и пометьте трилогию с Нейтом Диазом незавершенной. С этим тоже нужно будет разобраться. Все остальные уже после. Смиритесь с этим», – написал Макгрегор в Twitter.

В июле Макгрегор получил перелом ноги в бою с Дастином Порье и выбыл на полгода.

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