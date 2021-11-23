Макгрегор: «Подерусь с тем, кто следующим получит титул чемпиона UFC в легком весе»

«Привет, ребята! Я встречусь с тем, кто следующим получит титул чемпиона UFC в легком весе. Смиритесь с этим. Снимите розовые очки и пометьте трилогию с Нейтом Диазом незавершенной. С этим тоже нужно будет разобраться. Все остальные уже после. Смиритесь с этим», – написал Макгрегор в Twitter.