Картина дня: новый уровень мошенничества, первый снег в Таллинне и ДТП в Болгарии
Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 23 ноября.
Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 23 ноября.
Просочившаяся в немецкую газету Die Welt секретная информация, в соответствии с которой предполагается, что в ближайшем будущем аэропорт Пскова может использоваться для отправки мигрантов в Эстонию, наделала много шуму. Читать далее…
46-летняя Теэле из маленького эстонского городка Тори познакомилась в интернете с известным голливудским актером, а через некоторое время он предложил ей выйти за него замуж. А еще какое-то время спустя Теэле обнаружила, что стала жертвой мошенничества, вот только к этому моменту она уже отдала злоумышленникам все свои сбережения. Об этом рассказывает очередной выпуск программы Kuuuurija. Читать далее…
"Тебе отпущено снять 7 фильмов", - звучит пророческий глас. Герой в растерянности: только что он получил новый заказ, анонимный, на свою восьмую картину, которая может стать всемирным шедевром, а может и убить своего создателя, осмелившегося пойти наперекор судьбе. Читать далее…
Длившийся полтора года коронакризис сделал людей менее подвижными и болезненнее всего это на себе ощущают отели. Страх перед заражением COVID-19 отпугнул иностранных гостей, работники отелей больше не чувствуют стабильности. Читать далее…
После того, как в 2017 году вступило в силу положение о компенсации за лечение зубов взрослым, число людей, которые посетили стоматолога впервые или стали посещать чаще, выросло. Однако компенсацией, выплачиваемой Больничной кассой Эстонии, пользуются скорее люди с более высокими доходами, которые могли бы и сами оплачивать стоматологические услуги. Читать далее…
Лжеинформация о коронавирусе в трех странах Балтии в целом схожа, различаются лишь имена «глупых» местных ученых. Единым является и изначальный источник: 13 зарубежных авторов теорий заговора, которые зарабатывают на продаже продукции, обучении и книгах, и которые создали минимум две трети распространяемой в соцсетях лжеинформации. Читать далее…
Прокуратура решила не возбуждать уголовное дело в отношении руководителя Фонда в защиту семьи и ценностей Варро Вооглайда и председателя Консервативной народной партии Эстонии Мартина Хельме из высказывания, прозвучавшие 23 октября на митинге, прошедшем в Таллинне на площади Вабадузе. Читать далее...
На автотрассе Струма на западе Болгарии загорелся пассажирский автобус, в результате чего погибли 45 человек. Читать далее…
США намерены ввести дополнительные санкции из-за магистрального газопровода "Северный поток - 2", проходящего из России в Германию. В понедельник, 22 ноября, Госдепартамент объявил в Вашингтоне, что санкции будут введены в отношении структуры Transadria LtD, которая участвовала в строительстве трубопровода и связана с Россией, а ее судно Merlin будет признано конфискованной собственностью. Читать далее...
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) начало оценивать, не следует ли при вакцинации препаратом Janssen вводить бустерную дозу уже через два месяца после первой. Читать далее…
Еще вчера вечером в Таллинне была ветреная и промозглая погода, а к утру вторника выпал мягкий снег. Метеослужба предупреждает, что прекрасную зимнюю погоду сопровождают гололед и скользкие дороги. Читать далее...