Картина дня: новый уровень мошенничества, первый снег в Таллинне и ДТП в Болгарии

Станет ли Псков центром транзита мигрантов в Эстонию? Взгляд евродепутатов

Просочившаяся в немецкую газету Die Welt секретная информация, в соответствии с которой предполагается, что в ближайшем будущем аэропорт Пскова может использоваться для отправки мигрантов в Эстонию, наделала много шуму. Читать далее…

Новый уровень мошенничества: голливудская суперзвезда обещала жениться на эстонке

46-летняя Теэле из маленького эстонского городка Тори познакомилась в интернете с известным голливудским актером, а через некоторое время он предложил ей выйти за него замуж. А еще какое-то время спустя Теэле обнаружила, что стала жертвой мошенничества, вот только к этому моменту она уже отдала злоумышленникам все свои сбережения. Об этом рассказывает очередной выпуск программы Kuuuurija. Читать далее…

«Тарковский. 8-й фильм»

"Тебе отпущено снять 7 фильмов", - звучит пророческий глас. Герой в растерянности: только что он получил новый заказ, анонимный, на свою восьмую картину, которая может стать всемирным шедевром, а может и убить своего создателя, осмелившегося пойти наперекор судьбе. Читать далее…

Опустевшие отели Эстонии скучают по финнам и фиксируют отмену броней на новогодние праздники

Длившийся полтора года коронакризис сделал людей менее подвижными и болезненнее всего это на себе ощущают отели. Страх перед заражением COVID-19 отпугнул иностранных гостей, работники отелей больше не чувствуют стабильности. Читать далее…

Госконтроль: компенсация за лечение зубов не доходит до тех, кому больше всего нужна

После того, как в 2017 году вступило в силу положение о компенсации за лечение зубов взрослым, число людей, которые посетили стоматолога впервые или стали посещать чаще, выросло. Однако компенсацией, выплачиваемой Больничной кассой Эстонии, пользуются скорее люди с более высокими доходами, которые могли бы и сами оплачивать стоматологические услуги. Читать далее…

Авторы теорий заговора промывают мозги жителям Эстонии

Лжеинформация о коронавирусе в трех странах Балтии в целом схожа, различаются лишь имена «глупых» местных ученых. Единым является и изначальный источник: 13 зарубежных авторов теорий заговора, которые зарабатывают на продаже продукции, обучении и книгах, и которые создали минимум две трети распространяемой в соцсетях лжеинформации. Читать далее…

Прокуратура не усмотрела преступления в речах Вооглайда и Хельме на митинге

Прокуратура решила не возбуждать уголовное дело в отношении руководителя Фонда в защиту семьи и ценностей Варро Вооглайда и председателя Консервативной народной партии Эстонии Мартина Хельме из высказывания, прозвучавшие 23 октября на митинге, прошедшем в Таллинне на площади Вабадузе. Читать далее...

В Болгарии в результате ДТП с автобусом погибло не менее 45 человек

На автотрассе Струма на западе Болгарии загорелся пассажирский автобус, в результате чего погибли 45 человек. Читать далее…

США вводят новые санкции в отношении "Северного потока - 2"

США намерены ввести дополнительные санкции из-за магистрального газопровода "Северный поток - 2", проходящего из России в Германию. В понедельник, 22 ноября, Госдепартамент объявил в Вашингтоне, что санкции будут введены в отношении структуры Transadria LtD, которая участвовала в строительстве трубопровода и связана с Россией, а ее судно Merlin будет признано конфискованной собственностью. Читать далее...

Рассматривается необходимость бустерной дозы Janssen через два месяца после первой

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) начало оценивать, не следует ли при вакцинации препаратом Janssen вводить бустерную дозу уже через два месяца после первой. Читать далее…

Галерея 〉 Проснувшись, жители Таллинна увидели за окном снежное покрывало