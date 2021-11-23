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  • Картина дня: новый уровень мошенничества, восстановление контактного обучения в Таллинне и ДТП в Болгарии

Картина дня: новый уровень мошенничества, восстановление контактного обучения в Таллинне и ДТП в Болгарии

ДТП в Болгарии. ФОТО: NIKOLAY DOYCHINOV

Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 23 ноября.

Новый уровень мошенничества: голливудская суперзвезда обещала жениться на эстонке

46-летняя Теэле из маленького эстонского городка Тори познакомилась в интернете с известным голливудским актером, а через некоторое время он предложил ей выйти за него замуж. А еще какое-то время спустя Теэле обнаружила, что стала жертвой мошенничества, вот только к этому моменту она уже отдала злоумышленникам все свои сбережения. Об этом рассказывает очередной выпуск программы Kuuuurija. Читать далее…

В муниципальных школах Таллинна со следующей недели восстановится контактное обучение

На сегодняшнем совещании с руководителями школ было принято решение, что со следующей недели, начиная с 29 ноября, во всех школах Таллинна будет восстановлено контактное обучение. В то же время в случае необходимости школы смогут самостоятельно менять формат обучения, исходя из ситуации. Читать далее...

В Болгарии в результате ДТП с автобусом погибло не менее 45 человек

На автотрассе Струма на западе Болгарии загорелся пассажирский автобус, в результате чего погибли 45 человек. Читать далее…

Станет ли Псков центром транзита мигрантов в Эстонию? Взгляд евродепутатов

Просочившаяся в немецкую газету Die Welt секретная информация, в соответствии с которой предполагается, что в ближайшем будущем аэропорт Пскова может использоваться для отправки мигрантов в Эстонию, наделала много шуму. Читать далее…

«Тарковский. 8-й фильм»

"Тебе отпущено снять 7 фильмов", - звучит пророческий глас. Герой в растерянности: только что он получил новый заказ, анонимный, на свою восьмую картину, которая может стать всемирным шедевром, а может и убить своего создателя, осмелившегося пойти наперекор судьбе. Читать далее…

Опустевшие отели Эстонии скучают по финнам и фиксируют отмену броней на новогодние праздники

Длившийся полтора года коронакризис сделал людей менее подвижными и болезненнее всего это на себе ощущают отели. Страх перед заражением COVID-19 отпугнул иностранных гостей, работники отелей больше не чувствуют стабильности. Читать далее…

Госконтроль: компенсация за лечение зубов не доходит до тех, кому больше всего нужна

После того, как в 2017 году вступило в силу положение о компенсации за лечение зубов взрослым, число людей, которые посетили стоматолога впервые или стали посещать чаще, выросло. Однако компенсацией, выплачиваемой Больничной кассой Эстонии, пользуются скорее люди с более высокими доходами, которые могли бы и сами оплачивать стоматологические услуги. Читать далее…

Авторы теорий заговора промывают мозги жителям Эстонии

Лжеинформация о коронавирусе в трех странах Балтии в целом схожа, различаются лишь имена «глупых» местных ученых. Единым является и изначальный источник: 13 зарубежных авторов теорий заговора, которые зарабатывают на продаже продукции, обучении и книгах, и которые создали минимум две трети распространяемой в соцсетях лжеинформации. Читать далее…

Прокуратура не усмотрела преступления в речах Вооглайда и Хельме на митинге

Прокуратура решила не возбуждать уголовное дело в отношении руководителя Фонда в защиту семьи и ценностей Варро Вооглайда и председателя Консервативной народной партии Эстонии Мартина Хельме из высказывания, прозвучавшие 23 октября на митинге, прошедшем в Таллинне на площади Вабадузе. Читать далее...

США вводят новые санкции в отношении "Северного потока - 2"

США намерены ввести дополнительные санкции из-за магистрального газопровода "Северный поток - 2", проходящего из России в Германию. В понедельник, 22 ноября, Госдепартамент объявил в Вашингтоне, что санкции будут введены в отношении структуры Transadria LtD, которая участвовала в строительстве трубопровода и связана с Россией, а ее судно Merlin будет признано конфискованной собственностью. Читать далее...

Рассматривается необходимость бустерной дозы Janssen через два месяца после первой

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) начало оценивать, не следует ли при вакцинации препаратом Janssen вводить бустерную дозу уже через два месяца после первой. Читать далее…

Галерея 〉 Проснувшись, жители Таллинна увидели за окном снежное покрывало

Еще вчера вечером в Таллинне была ветреная и промозглая погода, а к утру вторника выпал мягкий снег. Метеослужба предупреждает, что прекрасную зимнюю погоду сопровождают гололед и скользкие дороги. Читать далее...

В Харьюма сменить покрышки можно только через неделюпокры

В Харьюмаа все шиномонтажные мастерские забиты и ждать очереди нужно очень долго. В других местах либо люди оказались более предусмотрительным, либо зима до них еще не добралась. Читать далее...

Свет: буду добиваться расширения прав МуПо

Покидающий пост старейшины столичного района Ласнамяэ Владимир Свет через несколько дней вступит в должность вице-мэра Таллинна, сменив на этом посту многолетнего куратора коммунального хозяйства Калле Кландорфа. Что новый вице-мэр будет менять в коммунальном секторе, в сфере безопасности и окружающей среды? Читать далее...

Хотел продать шкаф и чуть не лишился денег: мошенники продолжают обманывать

Читатель Postimees обратился в редакцию с очередной историей о мошенниках, которые, используя торговую марку Fedex, пытаются выманить у доверчивых людей деньги. Читать далее...

Уволенный из Департамента образования бывший канцлер на ножах с министерством

С недавно уволенным с должности исполняющего обязанности генерального директора Департамента по делам молодежи и образования Мартом Лайдметсом, как сообщило Министерство образования, было много проблем. И именно некомпетентность стала для него судьбоносной. Лайдметс считает, что эти аргументы не соответствуют действительности, поэтому уже на этой неделе он планирует обжаловать свое увольнение. Читать далее...

Парламенты Балтийских стран и Польши выступили с совместным заявлением

Сейм Республики Польша, Рийгикогу Эстонской Республики, Сейм Литовской Республики и Сейм Латвийской Республики выступили с совместным заявлением. Читать далее...

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ 〉 Минобр нашел партнера с гораздо более низкими ценами для новой закупки экспресс-тестов

С начала ноября Министерство образования и науки проводит экспресс-тестирование учеников и школьного персонала. На этот раз партнером стала компания Medesto Logistics, тесты которой также были проверены Департаментом здоровья. Читать далее...

Поклонник Путина из Финляндии хвастается тем, что воевал в Восточной Украине

По оценкам, около двух десятков финнов ездили на восток Украины, чтобы принять участие в военных действиях. Финские власти никак не расследовали их деятельность. Читать далее...

Европейское ведомство может в ближайшие недели одобрить таблетку от ковида

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило во вторник, что может в течение ближайших недель решить, одобрить ли таблетку против коронавируса Lagevrio от Merck, которая может предложить пациентам простое домашнее лечение болезни. Читать далее...

С нового года граждане Эстонии смогут поехать в эту страну без визы

Постановлением правительства Таджикистана с 1 января 2022 года вводится односторонний безвизовый режим для въезда в республику граждан 52 стран, в том числе Эстонии, сообщило во вторник вечером посольство Таджикистана в России. Читать далее...

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