Картина дня: новый уровень мошенничества, восстановление контактного обучения в Таллинне и ДТП в Болгарии

Новый уровень мошенничества: голливудская суперзвезда обещала жениться на эстонке

46-летняя Теэле из маленького эстонского городка Тори познакомилась в интернете с известным голливудским актером, а через некоторое время он предложил ей выйти за него замуж. А еще какое-то время спустя Теэле обнаружила, что стала жертвой мошенничества, вот только к этому моменту она уже отдала злоумышленникам все свои сбережения. Об этом рассказывает очередной выпуск программы Kuuuurija. Читать далее…

В муниципальных школах Таллинна со следующей недели восстановится контактное обучение

На сегодняшнем совещании с руководителями школ было принято решение, что со следующей недели, начиная с 29 ноября, во всех школах Таллинна будет восстановлено контактное обучение. В то же время в случае необходимости школы смогут самостоятельно менять формат обучения, исходя из ситуации. Читать далее...

В Болгарии в результате ДТП с автобусом погибло не менее 45 человек

На автотрассе Струма на западе Болгарии загорелся пассажирский автобус, в результате чего погибли 45 человек. Читать далее…

Станет ли Псков центром транзита мигрантов в Эстонию? Взгляд евродепутатов

Просочившаяся в немецкую газету Die Welt секретная информация, в соответствии с которой предполагается, что в ближайшем будущем аэропорт Пскова может использоваться для отправки мигрантов в Эстонию, наделала много шуму. Читать далее…

«Тарковский. 8-й фильм»

"Тебе отпущено снять 7 фильмов", - звучит пророческий глас. Герой в растерянности: только что он получил новый заказ, анонимный, на свою восьмую картину, которая может стать всемирным шедевром, а может и убить своего создателя, осмелившегося пойти наперекор судьбе. Читать далее…

Опустевшие отели Эстонии скучают по финнам и фиксируют отмену броней на новогодние праздники

Длившийся полтора года коронакризис сделал людей менее подвижными и болезненнее всего это на себе ощущают отели. Страх перед заражением COVID-19 отпугнул иностранных гостей, работники отелей больше не чувствуют стабильности. Читать далее…

Госконтроль: компенсация за лечение зубов не доходит до тех, кому больше всего нужна

После того, как в 2017 году вступило в силу положение о компенсации за лечение зубов взрослым, число людей, которые посетили стоматолога впервые или стали посещать чаще, выросло. Однако компенсацией, выплачиваемой Больничной кассой Эстонии, пользуются скорее люди с более высокими доходами, которые могли бы и сами оплачивать стоматологические услуги. Читать далее…

Авторы теорий заговора промывают мозги жителям Эстонии

Лжеинформация о коронавирусе в трех странах Балтии в целом схожа, различаются лишь имена «глупых» местных ученых. Единым является и изначальный источник: 13 зарубежных авторов теорий заговора, которые зарабатывают на продаже продукции, обучении и книгах, и которые создали минимум две трети распространяемой в соцсетях лжеинформации. Читать далее…

Прокуратура не усмотрела преступления в речах Вооглайда и Хельме на митинге