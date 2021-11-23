В Харьюма сменить покрышки можно только через неделю

В Харьюмаа выпал снег и ленивые водители, как один, решили именно сейчас поменять резину на своих автомобилях. Очереди в шиномонтажных мастерских сейчас растянулись на целую неделю. В других уголках Эстонии все намного спокойнее.

В харьюмааской мастерской Vianor ждать нужно до следующей недели. Та же история в Viru Auto под Кейла. Пайде тоже в снегу и в мастерской Järva rehv, как и в Харьюмаа, забронировать время можно только на следующий вторник.

В Тарту, где снега еще нет, попасть в мастерскую можно уже в среду. В пярнуской мастерской Rehvid Pluss есть время на среду и четверг.

В Йыхви тоже полно возможности для замены покрышек. Может быть, йыхвисцы более предусмотрительные и поменяли резину заранее? По камерам видеонаблюдения видно, что снег в городе выпал.