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В Харьюма сменить покрышки можно только через неделю

Зимние покрышки. ФОТО: Arvo Meeks

В Харьюмаа все шиномонтажные мастерские забиты и ждать очереди нужно очень долго. В других местах либо люди оказались более предусмотрительным, либо зима до них еще не добралась, пишет Postimees.

В Харьюмаа выпал снег и ленивые водители, как один, решили именно сейчас поменять резину на своих автомобилях. Очереди в шиномонтажных мастерских сейчас растянулись на целую неделю. В других уголках Эстонии все намного спокойнее.

В харьюмааской мастерской Vianor ждать нужно до следующей недели. Та же история в Viru Auto под Кейла. Пайде тоже в снегу и в мастерской Järva rehv, как и в Харьюмаа, забронировать время можно только на следующий вторник.

В Тарту, где снега еще нет, попасть в мастерскую можно уже в среду. В пярнуской мастерской Rehvid Pluss есть время на среду и четверг.

В Йыхви тоже полно возможности для замены покрышек. Может быть, йыхвисцы более предусмотрительные и поменяли резину заранее? По камерам видеонаблюдения видно, что снег в городе выпал.

На заснеженном Хийумаа можно поменять резину уже в субботу.

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