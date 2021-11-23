Завтра открывается фотовыставка «Времена года в Таллинне 2021»

Фотоконкурс был организован для того, чтобы дать горожанам возможность увидеть, насколько тесно городская среда связана с живой природой. Целью конкурса было найти новые и интересные снимки города Таллинна, запечатлевшие происходящие в городе события и занятия его жителей, а также изменения в городском пространстве в разные времена года.

«Многообразие Таллинна вдохновляет фотографов, и это отразилось в каждой из 172 работ, присланных на конкурс, - отметила заместитель руководителя департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Элена Сапп. - Работая с городским пейзажем, фотографы подмечают богатство окружающей нас среды, а также взаимосвязь человека, общества и сил природы. На снимках запечатлены прекрасные городские виды, животные и птицы, архитектура и строящиеся здания. Фотографы играют со светом и туманом, дождем и отражениями. В результате получилась прекрасная галерея, которая показывает город глазами его жителей, подчеркивая при этом взаимодействие города и природы».

Победителем конкурса в 2021 году Кристо Пихламяэ со своей работой «Отражение». А приз зрительских симпатий выиграла работа «Яхты» Алины Кемппинен.

Специальных премий удостоены еще десять работ: «Осенний вечер в парке Шнелли» (Вийве Херне), «Удача» (Анна Борунова), «Закат в порту Ноблесснера» (Корин Николс), «Житель Хааберсти» (Каролина Малков), «Ночной центр города в лунном свете» (Райго Тынисалу), «Крапивник» (Эрик Каритс), «Туманный пляж Пирита» (Юлия Чешковская), «Выбью ковер» (Эрик Каритс), «Город в отражении» (Юлия Николаева), «Побег» (Анна Борунова, спецпремия от учреждения «Парк Кадриорг»).

Таллинн обладает богатым опытом в проведении фотоконкурсов. В период с 2006 по 2013 годы проводились фотоконкурсы на тему «Лучшее рождественское украшение». Департамент окружающей среды и коммунального хозяйства организует фотоконкурс «Времена года в Таллинне» с 2014 года. В минувшем году Таллинн сотрудничал с журналом MTÜ Loodusajakiri, поддерживая фотоконкурс «Эстонская природа» специальными премиями.