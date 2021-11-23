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  • Госсуд обнародует постановления по делам, связанным с коронавирусными ограничениями в Силах обороны

Госсуд обнародует постановления по делам, связанным с коронавирусными ограничениями в Силах обороны

Учения Сил обороны. Иллюстративное фото. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

В предстоящий четверг Госсуд обнародует постановления по двум делам, связанным с ограничениями из-за распространения коронавируса в Силах обороны.

Командующий Силами обороны Мартин Херем издал 31 августа приказ, требующий от служащих в течение двух недель представить доказательства вакцинации против коронавируса или перенесенной болезни.

В направленном в административный суд общем иске семеро военнослужащих Сил обороны оспорили этот приказ. В другой жалобе пять военнослужащих Сил обороны просили суд запретить их увольнение. В обоих случаях заявители также обратились в суд с ходатайством и о первичной правовой защите.

В двух постановлениях, которые будут обнародованы в четверг, Госсуд в основном решит вопросы права на обжалование и первичную правовую защиту. Это будут первые решения Госссуда, касающиеся противодействия распространению коронавируса.

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