Госсуд обнародует постановления по делам, связанным с коронавирусными ограничениями в Силах обороны

Командующий Силами обороны Мартин Херем издал 31 августа приказ, требующий от служащих в течение двух недель представить доказательства вакцинации против коронавируса или перенесенной болезни.

В направленном в административный суд общем иске семеро военнослужащих Сил обороны оспорили этот приказ. В другой жалобе пять военнослужащих Сил обороны просили суд запретить их увольнение. В обоих случаях заявители также обратились в суд с ходатайством и о первичной правовой защите.